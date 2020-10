Emma Roberts bloqueó a su mamá de Instagram por revelar la noticia de su embarazo sin autorización

El pasado 30 de agosto, Emma Roberts confirmó en Instagram su embarazo con unas tiernas fotos junto a su novio, el también actor Garrett Hedlund.

La protagonista de Scream Queens tenía la idea de ocultar toda su etapa gracias a la cuarentena. Sin embargo, se vio en la obligación de hacerlo público porque su madre se adelantó.

Durante una entrevista con Jimmy Kimmel, Emma Roberts contó que “todo comenzó cuando le compré su primer iPhone. Lo hice porque así podíamos hablar por FaceTime o por iMessage. Y aunque al principio eso era un festival del amor, acabó convirtiéndose en el peor error de mi vida”, aseguró.

Kelly Cunningham, madre de la actriz de 29 años, empezó a aparecer más en redes sociales. Según publicó el pasado mes de julio E! News, Kelly contestó a varias felicitaciones por el embarazo de la intérprete con un “¡Muchas gracias! Estoy muy emocionada”.

“Traté de mantener mi embarazo muy escondido, pero desafortunadamente mi mamá tiene Instagram, que Instagram y las madres es una mala combinación. Y definitivamente ‘soltó la sopa’”, dijo la famosa.

“Le gusta interactuar con los fans y, obviamente, les agradeció todos los mensajes de felicitación por mi embarazo. Fue un desastre, y yo me enteré mientras estaba en un vuelo, así que no podía ponerme en contacto con ella de ninguna manera para pedirle que parara o para matarla”, bromeó la actriz.

Asimismo, Emma Roberts explicó al conductor que su madre se dejó llevar por una noticia que salió sin confirmar.

“Y encima, cuando le dije que había filtrado mi embarazo, me contestó: ‘Pero si lo habías anunciado tú’. Y le tuve que explicar que eso era una publicación de un medio y me dijo que no era culpa suya porque no estaba claro”, señaló.

Tras esto, la celebridad reveló que decidió bloquear a su mamá de su Instagram, ya que seguía muy furiosa por la situación.

“Nos hemos reímos mucho al respecto, pero también es cierto que nos peleamos y que acabé bloqueándola porque era la única arma que tenía a mi alcance”, mencionó.

Embarazo, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.