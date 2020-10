Cecilia Barraza: “Siempre he dejado las cosas, antes que me dejen a mí”

“Ya con la vuelta a cierta normalidad, la muchacha que me ayuda en la casa ha regresado y los sábados que puedo darme un tiempito, pongo ‘Moreno soy’ de Diego el Cigala. Eso sí, nada de un traguito. Hace más de 30.000 años que no bebo nada, porque tomo pastillas y soy miedosa. Hoy con todo esto de la pandemia, he recordado a qué huele el alcohol y pucha mare, lo que me pierdo. Claro, no era como mi hermano, a mí me encantaba el whisky en las rocas o el pisco sour o mi ron con Coca Cola. Mi hermano sí se pasaba de ancho”, nos dice, siempre criolla, Cecilia Barraza al teléfono.

La destacada intérprete ha vuelto a conversar con la prensa a raíz de su debut en el streaming, con el video de su recital que marcó el adiós a sus conciertos en vivo, realizado el año pasado. ‘Quisiera ser como el tiempo’ se estrena el 31 de octubre, vía Joinnus Live.

“No es por vanidad, pero mucha gente se quedó sin entrar al teatro. Y ahora que vino la propuesta para llevarlo al streaming, creo que es una buena oportunidad para ellos y para los que quieren volver a repetir esa noche que para mí fue inolvidable”, dice, aclarando que es mujer de palabra y que no la volverán a ver en un escenario. “Así quisiera, ya no puedo (ríe). Siempre he sido así, la que siempre ha dejado las cosas, antes que las cosas me dejen a mí”.

Barraza señala que, aunque no guarda “pan para mayo” “porque ya estamos en octubre (ríe a carcajadas), lleva una vía tranquila, sin sobresaltos. “He ahorrado y siempre me he cuidado en todo sentido. Ahora, harta de las noticias tan desagradables, me zampo mi Netflix y me tiro a ver mis series o películas. Acabo de terminar ‘Alguien tiene que morir’. La chica Cecilia Suárez es ¡tremenda actriz, tremenda!”, comenta.

Barraza dice que otro de los placeres que le da la nueva tecnología es su fanpage.”Cómo disfruto escribir allí y qué placer que me escriban y yo responder. Cuento todo lo que me sale. No pretendo ser una influencer ni mucho menos, pero con la cantidad de seguidores que tengo soy feliz. Para mí eso es muy importante porque un artista criollo no tiene la llegada que tienen los que cuentan con el hoy famoso TikTok".

Miguel, tu hermano, ¿tiene?

Sí. Miguel no tenía, pero le han puesto. Tú sabes, a él lo llevan de la mano, como está con una chica joven, está en toda la onda. ¡Qué me voy a meter yo al TikTok! Si entro, lo haré con una almohada atrás para mover el tiktok (risas). Yo amo a mi hermano con sus cosas y todo.

¿Cómo te cambió la pandemia?

Al comienzo me chocó porque me quedé sin ayuda y tuve que hacer todo: lavar, barrer, trapear. Ya luego, cuando pudo venir mi ayuda, he tenido un poco más de libertad. En mi vida he tenido altibajos, como todo el mundo, el que diga que no, miente. Dentro de todo, la pandemia me ha golpeado en algunos temas. Pero vivo en un departamento pequeño de 52 metros con su lindo balcón. Con mis libros, mi música, mi Netflix y hablo con mis hermanos y sobretodo con Carlos, el mayor, que es más loro que yo. A unos los cambió para peor, a otros para mejor. A los que tienen dinero no les ha cambiado nada, se llenan más de plata.

¿Te arrepientes de algo?

Sí, he cometido errores, son cosas personales que tuve tiempo de arreglar y subsanar, alguna ofensa porque una santa no he sido. Lo que pasa es que cuando uno está con las hormonas alborotadas no piensa en los demás. Sí, me arrepiento de haber herido a alguien. Pero ahora siento que estoy tranquila conmigo misma, que es lo más importante.

