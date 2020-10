Araceli Poma: “Las producciones artísticas están ahora mediadas por una pantalla”

- ¿Cuán difícil está la situación para los artistas?

El panorama para el arte y la cultura ha cambiado con la llegada de la COVID-19. No va a ser lo mismo. Aun cuando se están reestableciendo algunas actividades, hay que adaptarse a esta nueva normalidad.

- ¿Cómo lo están haciendo?

El sector cultural está bastante afectado y tiene que ver con muchas situaciones. Somos el grupo al que tardíamente se le anunció apoyo. El Ministerio de Cultura ha dado ayuda a través de los bonos y nos suma bastante como artistas, pero más allá de eso, una de las cosas más complejas es que las producciones artísticas están ahora mediadas por una pantalla. Y eso es fuerte para nosotros, porque primero que hemos venido acostumbrados al calor del público, al cariño de la gente y no tener el contacto físico, que es muy importante y que además determina lo que hacemos, pues significa una crisis. Pero hay dos opciones: o aprovechas la tecnología o te quedas en esa crisis.

Lo digo por experiencia. Inicié un programa cultural, aprovechando que la gente está más conectada por el teletrabajo. Si antes no podíamos estar en algún lado, ahora todo es posible y hay que aprovechar eso. Hay que ver el vaso lleno en ese sentido.

- Ese es el principal reto para los artistas ahora, reinventarse y ver cómo se conectan con el público.

Sí claro. Es clave que el artista siempre ha estado en una tierra movediza, porque la mayoría es independiente. No tenemos un trabajo fijo.

Venimos con esa experiencia de buenas, malas y peores (situaciones). Si bien esto representa otro tipo de reto, creo que tenemos la experiencia suficiente como para lidiar con ello. La creatividad la tenemos a flor de piel, entonces, hay que continuar, seguir siendo creativos y dar lo mejor de nosotros.

- ¿El programa que lanzó tuvo la respuesta que esperaba?

Sin distancias es el programa que lancé, trata de música peruana, pero contado como a mí me hubiera gustado que me lo cuenten.

Y ha tenido mucha visibilidad, una recepción positiva de las personas, porque lo presenté de una forma particular, es como un minidocumental desde mi casa. Mi papá me estuvo ayudando en la producción (…) Pasó a hablar de lo cotidiano a la música peruana. Le hablo a todos, al jardinero, al ministro, quiero que el público sea diverso y que el mensaje llegue para todos. Por eso creo que ha tenido bastante acogida y ha sido fácil para las personas.

- Y ahora con la nominación al Grammy ¿Qué retos les viene, se va a mirar con otros ojos la música afroperuana?

Esta nominación es gracias al trabajo que venimos haciendo con Just Play, que es una plataforma norteamericana que reúne a más de 285 músicos del mundo y está liderada por Mark Geraghty, bajista y productor musical de Nueva York. Desde el 2013, viene recorriendo Nueva York, Nueva Orleans, San Juan de Puerto Rico, La Habana Cuba, y en el 2018 llega al Perú.

Para el proyecto, deciden hacer un disco y un documental con enfoque de género, porque se dieron cuenta que habían llegado a un país, donde las artistas sentían que su música no había sido tan visibilizada. El que está nominado es el documental en la categoría mejor video musical versión larga. Estoy como artista y productora de Just Play. Es un trabajo de mucha continuidad y constancia, estamos felices con la nominación, pero también hay que seguir trabajando porque las personas se olvidan de ti si no tienes una nueva propuesta.

La constancia es importante en lo que hagas, lo único que va a hablar de tu trabajo es lo que vayas sacando día a día.

Si piensas que por hacer algo, con eso ya está, te equivocaste, porque hay que continuar los proyectos y hay que realizar las ideas que tenemos. Por supuesto, la nominación abre muchas puertas.

- Es curioso que sea un productor extranjero quien puso los ojos en la música afroperuana. No digo que él haya sido quien generó todo.

Pero en realidad es un poco lo que dices. Todos tenemos el aporte, pero si esta persona no venía y nos veía, no estaríamos nominados. A mí no me sorprende, me sigue fascinando que gente extranjera apueste por el Perú. Muchos productores peruanos no lo hacen y a veces tiene que venir una persona de afuera que valora la cultura peruana y apuesta. Muchos peruanos no lo hacen.

- La ceremonia de premiación es en noviembre, independiente de si ganan o no, ¿cuáles son los nuevos retos para ustedes y la música afroperuana?

El reto va a ser adaptarnos. Este año, todas las giras y los viajes que tenía pensado no se ha podido dar (…) No sé cómo vaya a ser el próximo año, pero no creo que cambie mucho la realidad. Incluso, en los países y ciudades musicales más grandes del mundo, todavía no se recuperan y están haciendo cosas en espacios abiertos, pero no es masivo.

El reto está en adaptarnos a lo que tenemos y cada uno también tiene diferentes condiciones. Valgan verdades, si tenemos una buena computadora y un buen internet, ya tienes algo. Lamentablemente, hay gente que no tiene ninguna de las dos.

- Es cierto, hay diferentes condiciones que limitan las oportunidades

En mi caso yo soy abogada de profesión, pero hace muchos años me dedico a la música. La universidad me ha dado herramientas que definitivamente no las tendría si solo me hubiera dedicado a la música.

Eso no significa que quien no pase por una universidad no lo pueda hacer (…) Una de las cosas que me encantó de que me convoquen para el CADE es dirigirme a universitarios o exuniversitarios. Para mi es motivador decirles: ustedes no tienen excusas, tienen todas las herramientas para hacer lo que se proponen porque tienen lo básico, tienen educación, porque están en universidad y los pone en ventaja frente a otros.

- ¿Y cuáles serán los nuevos proyectos tras esta nominación?

Desde mi lado como músico y productora, ahora estoy trabajando con Just Play para la parte de la producción y este un proyecto que viaja. La idea es promover la música con la que ha venido trabajando, además de ir produciendo lo nuevo (…).

Como artista tengo el reto de seguir promoviendo la música afroperuana, y desde Just Play, seguiremos promoviendo a los más de 285 artistas que conforman la plataforma, buscando nuevas oportunidades para los artistas afuera, pero también siguiendo el camino de documentar la música en busca de la diáspora africana, que es lo que se ha propuesto hacer.

