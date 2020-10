Amanda Portales celebrará sus 55 años de trayectoria con concierto virtual

La cantante Amanda Portales realizará su primer concierto virtual titulado Bodas de Esmeralda con el que celebrará sus 55 años de trayectoria artística. El show tendrá lugar en el Teatro Municipal de Lima y está programado para el próximo sábado 28 de noviembre a partir de las 7.00 p. m.

“Estos días de incertidumbre y dolor, esta pesadilla que aún no termina, no me han amilanado para preparar y organizar este evento. Estoy dando lo mejor de mí para que el resultado sea del completo agrado del público, un espectáculo de primer nivel”, asegura la cantautora folclórica.

La artista peruana revela que el espectáculo será transmitido por la plataforma de streaming Teleticket Play.

Para su show, Amanda Portales ofrecerá un vasto repertorio de huaynos, mulizas, huaylarsh y santiagos. Además, estará acompañada de la Orquesta Típica Selecta Yauyos y el Conjunto Selección Fiesta Andina, integrada por directores de sus propios grupos musicales y coros.

También tendrá como invitados a los grupos de danzas de Hawkayari Perú y a la Selección de Tunantes de los Valles de Jauja.

“Este espectáculo está dedicado a mis colegas, familiares, personas seguidoras de mi arte, médicos, personal de salud y policías que dejaron de existir por esta terrible pandemia”, asegura la intérprete.

Amanda Portales, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.