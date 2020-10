Adolfo Chuiman apenado por no estar en De vuelta al barrio: “Extraño a todos mis compañeros”

Adolfo Chuiman brindó una entrevista para el programa La banda del chino, en la cual se refirió al impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus en su vida.

En medio de dicha conversación, el veterano actor confesó que anhela volver pronto a De vuelta al barrio para poder reencontrarse con sus compañeros.

“(Los extraño) A todos. Lo más lindo es que me llaman por teléfono, pasan por acá (su casa), me saludan de lejos”, relató el artista que interpreta a Benigno en la ficción de América TV.

Además, dio a conocer que se sentía un tanto afligido por no haber podido recibir al Señor de los Milagros el pasado 18 de octubre para celebrar su cumpleaños número 74.

“Indudablemente (fue un cumpleaños doloroso). Es la primera vez que me pasa y no solamente a mí, creo que a todo el mundo. Yo tenía por ley, a las 6:00 a.m. recibir al Señor de los Milagros y me quedaba tranquilo”, detalló.

En otro momento, Chuiman habló acerca de su larga e imparable trayectoria artística. Según él, el recordar la misma “Es como voltear y decir ‘¿todo eso he hecho yo?, no lo puedo creer’”.

Como se recuerda, Adolfo Chuiman, al igual que Ivone Frayssinet y Teddy Guzmán, fue separado temporalmente de las grabaciones de De vuelta al barrio por ser una persona mayor de edad y, por consiguiente, vulnerable a contraer la COVID-19.

