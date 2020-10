Yaqoob Mubarak tras prohibirse su ingreso al país: “Yo me he considerado peruano de corazón”

Yaqoob Mubarak se pronunció mediante su Instagram oficial para enviar un sentido mensaje a sus seguidores, luego de que la Superintendencia Nacional de Migraciones informara que se le ha prohibido ingresar al Perú por cinco años.

Con gran pesar, el empresario árabe comunicó la medida dictada por el organismo del Estado peruano a consecuencia de una supuesta infracción a las normas del estado de emergencia por el coronavirus.

“A todas mis familias peruanas: Lamento mucho comunicarles que, después de todo lo que he hecho por mi segunda patria, Perú, ahora no tengo permitido entrar a Perú debido a motivos que daré a conocer cuando todo esto se esclarezca", escribió.

"Tengo confianza en Dios y en mis verdaderas familias peruanas para que yo pueda regresar a mi amado país muy pronto. Estoy haciendo todo lo posible por revertir esto, pero si no puedo regresar, no podré cumplir con lo que me he comprometido. Hasta el final, sepan que yo me he considerado peruano de corazón”, añadió el filántropo árabe en su Instagram.

Como se recuerda, Yaqoob Mubarak se trasladó de Trujillo a Lima en mayo pasado, en plena cuarentena y cuando aún no estaban permitidos los viajes largos. A raíz de este suceso, Migraciones decidió abrirle una investigación.

