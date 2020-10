‘La Tigresa del Oriente’ sufrió el embargo de sus cuentas por 5.700 soles debido a una deuda

Judith Bustos, conocida en el mundo artístico como ‘La Tigresa del Oriente’, comunicó públicamente que la Municipalidad de La Victoria retuvo sus cuentas por una deuda y solicitó ayuda para poder refinanciar el monto que aún debe.

Según comentó la artista durante una entrevista con RTV, no recuerda tener conocimiento de la deuda que se remonta al año 2012 y aseguró que tampoco sabe el motivo que originó el cobro.

“Nunca me ha pasado este caso y yo vivo en este distrito más de 40 años. Supuestamente dicen que yo tengo una deuda del 2012, pero no sé de qué es la deuda. Realmente no sé si he visto la notificación”, expuso frente a cámaras.

‘La Tigresa del Oriente’ además denunció que, al momento de querer retirar dinero en un banco, le negaron el acceso. La autoridades de la Municipalidad de La Victoria embargaron su cuenta bancaria para suplir el dinero.

Judith Bustos contó que los 5.700 soles retenidos fueron producto de una colecta que realizaron diversos artistas para apoyarla tras su diagnóstico de COVID-19 y de un préstamo que pidió a APDAYC.

La popular cantante solicitó ayuda al área de fiscalización del municipio para poder fraccionar el pago de la deuda y así solventar también sus gastos, ya que debido a la pandemia no puede trabajar.

“Yo no estoy negándome a pagar, pero me fracciona. Quién va a tener 2.000 o 3.000 soles para pagar de un porrazo. Por eso yo estoy haciendo pública (la denuncia) para que sepan cómo es el concejo de mi distrito, son abusivos con una persona que no se lo merece”, dijo ‘La Tigresa del Oriente’.

Finalmente, el abogado de Judith Bustos pidió la devolución del dinero que excede el monto adeudado y la nulidad del cobro, debido a que no se cumplió con la notificación.

