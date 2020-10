Kate Candela es una de las peruanas que continúa imparable en la música. Lejos de ponerle un alto a sus labores por la pandemia, la joven cantante de salsa ha tomado impulso para sobresalir con más fuerza, con temas como “Brindo por los dos” y “Qué nos pasó”.

Luego de pasar por las filas de Son Tentación, la intérprete ha desarrollado con gran éxito su carrera como solista y ahora apunta a lanzar un mix de cumbias junto al reconocido productor musical Alberto Barros.

En conversación con La República, Kate Candela habló acerca de su experiencia haciendo música durante la pandemia, su próxima participación en el concierto virtual de Yahaira Plasencia y el fuerte movimiento femenino que ha surgido en la industria musical en los últimos años.

Cantarás en el primer concierto virtual de Yahaira Plasencia, ¿Cómo será compartir escenario con ella luego de un largo tiempo distanciadas?

Es una alegría poder hacer música con Yahaira, es bastante emotivo porque ella es una persona con la que he compartido mucho. Además estoy contenta porque la expectativa de la gente sobre el concierto es bastante grande.

A muchos de sus fans les gusta verlas juntas, ¿Se animarían a grabar un tema a dúo?

No lo hemos conversado. El poder hacer algo con Yahaira o con cualquier otro artista sería satisfactorio para nuestro público, así que quién sabe qué pueda pasar más adelante.

Ahora hay muchas más mujeres cantantes en el Perú ¿Cómo percibes este movimiento femenino en la industria musical?

Es un trabajo que se viene haciendo de muchísimo tiempo atrás. Puedo decir firmemente que Son Tentación es la agrupación que ha estado de manera insistente hasta que las mujeres puedan tomar un lugar en el género de la salsa, no conozco de otra... Ahora, a raíz de eso, cada vez más mujeres pueden salir a trabajar y tener un espacio en este medio.

Hace poco lanzaste la versión salsa de “Te juro que te amo” con Los Claveles de la cumbia y también “Brindo por los dos” junto a Cosa Nuestra de Tito Manrique. ¿Cómo es hacer música en medio de una pandemia?

Siempre he visto la música como algo que me hace olvidarme absolutamente de todo, es mi mejor refugio y por eso no he podido dejar de hacerla. A pesar de la cuarentena he seguido trabajando, he hecho muchas grabaciones, el tema “Qué nos pasó” que grabé con Rumberos del callejón me ayudó a llegar a la gente de Puerto Rico y México y se grabó durante la cuarentena. Ahora se viene la unión con Alberto Barros, un mix de cumbia, y “Ya no vives en mí", un tema bomba, la gente lo va a amar.

Eres una de las voces más representativas de la salsa en el Perú, pero ¿no te gustaría cantar reguetón o realizar una colaboración con algún artista urbano?

No descarto ninguna posibilidad, pero que me tenga que ir de la salsa es bien difícil. Puedo aceptar una colaboración, ya hay propuestas, pero de ahí a cambiarme de género es complicado porque me siento super bien haciendo lo que hago.

Ahora que están realizándose los conciertos virtuales, ¿Cómo ha sido para ti este cambio? ¿Crees que deberían volver los shows presenciales?

Extraño muchísimo estar en las madrugadas cantando con el público, el cariño de cuando te piden una foto, todo lo que involucre hacer música.

Sé que los músicos necesitan trabajar y extrañan hacer música igual que yo porque lo de nosotros va más allá de todo, es un tema pasional, nos gusta demasiado y nos permite estar bien, pero no podría decir cómo se podría manejar ahora porque la situación es complicada y antes que cualquier cosa es la vida y debemos cuidarla.

A lo largo de esta pandemia, ¿Qué ha sido lo más complicado para ti?

El perder a alguien que quiero, a uno de mis trabajadores por la COVID-19. Ha fallecido mucha gente de nuestro medio salsero, muchas personas con las cuales hemos trabajado, eso fue bastante duro para mí.

Kate Candela, últimas noticias:

