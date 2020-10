Jackie Castañeda revela que dio positivo a la COVID-19

Jackie Castañeda se suma a la lista de personajes del espectáculo peruano que dieron positivo a la COVID-19. La exbailarina y cantante se encuentra en Estados Unidos, país donde radica junto a su familia.

“Ayer me dieron los resultados y salí positiva. Ahorita estoy en mi casa, en la villa Wappingers Falls, Nueva York”, declaró para Trome. Su hija también dio positivo a la prueba del coronavirus y es asintomática.

Sin embargo, la salud de la cantante de cumbia es complicada debido a que presenta fuertes síntomas. “Tengo los pulmones inflamados, me duele mucho el pecho, no puedo hablar, tengo tos aguda, son horribles (los síntomas)”, mencionó la artista sobre las indicaciones de su médico.

No sabe cómo se contagió, ya que según señala, ha cumplido con las medidas de prevención contra el virus. No obstante, algún descuido puede haber ocasionado el origen de la enfermedad en su cuerpo.

Pidió que oren por su pronta recuperación. “(Mi hija) es asintomática, gracias a Dios, yo me llevé la peor parte. No puedo trabajar por 15 días, estoy en cuarentena. No tengo gusto ni olfato. Mi hijita me está atendiendo, pero también está en sus clases de la universidad. Solo les pido que oren por mí”, finalizó Jackie Castañeda.

