Itatí Cantoral habla sobre su lucha contra la COVID-19: “Me espanté muchísimo”

La actriz Itatí Cantoral habló sobre su lucha contra la COVID-19, enfermedad que le fue diagnosticada hace unas semanas durante las grabaciones de la telenovela La Mexicana y El Güero.

Por primera vez, la intérprete mexicana se pronunció al respecto luego de que se confirmara que dio positivo al coronavirus, motivo por el cual se mantuvo alejada de las redes sociales. Ella brindó una entrevista para el programa matutino Hoy, donde contó detalles de cómo sobrellevó el tratamiento del virus.

Itatí Cantoral contó que vivió días de incertidumbre. “Realmente es una situación difícil para todo el mundo, para todos los seres humanos. Cuando me dijeron (que tenía Covid) por supuesto que me espanté muchísimo”, expresó.

Su recuperación fue favorable debido a que no presentó síntomas. “Soy muy afortunada de que ya estoy bien, de que ya no tengo el virus y de que gracias a Dios no tuve ninguna complicación, porque aparte se dudó del resultado, hasta que se confirmó y como fui asintomática, pues era más difícil saberlo”, agregó.

Luego, reveló por qué quiso mantener en reserva el diagnóstico. “No quise comentar nada antes porque es una cuestión muy difícil, y muy delicada. Hay muchas personas que están perdiendo la vida desgraciadamente por este virus que es muy contagioso, solamente me uno a las personas que están sufriendo esta tragedia tan terrible”, mencionó la actriz que dio vida a Soraya en la telenovela María, la del barrio.

Agradeció a sus seguidores por preocuparse por su salud y aseguró que desde que le entregaron el resultado, hizo cuarentena para prevenir contagios.

“Obviamente tienes que hacer lo que te dicen los doctores y estar aislada. Entonces estuve aislada en casa, en el cuarto”, compartió. “Gracias a Dios, de verdad estoy muy agradecida con Dios, con la vida. Le mando un saludo muy cariñoso a toda la gente que estuvo preocupada por mí, a todas las personas que me escribieron”, finalizó Itatí Cantoral.

