Deyvis Orosco: “Trabajo con los pies en la tierra y jamás olvido al muchacho que salió de su barrio”

Deyvis Orosco se mostró muy agradecido por la gran acogida que tiene su próximo concierto virtual, a realizarse este 24 de octubre, y por el cariño que recibe de parte de sus seguidores.

Con una larga trayectoria en al ámbito musical y el legado que le dejó su padre Johnny Orosco, el cantante de cumbia resaltó que su éxito radica en tener “los pies bien pegados en la tierra” y de no olvidarse de sus orígenes.

“Yo trabajo todos los días con pies bien pegados en la tierra y creo que ese es el secreto de mi éxito, jamás olvido al muchacho que salió de su barrio, al que mucha gente le decía que el mundo de la música no era fácil, pero era lo que yo quería”, comentó a La República.

Asimismo, Deyvis Orosco señaló que todo se puede lograr en esta vida con esfuerzo y dedicación.

“Me siento afortunado por cada cosa que recibo y creo que es el regalo más grande para cualquier artista. El secreto de mi éxito es no creerme, siempre me han dicho que soy de lo más querido, pero trabajo incansablemente para demostrar a los demás en sus distintas plataformas o ámbitos que cuando alguien quiere algo lo puede lograr. Todo se puede, pero se tiene que trabajar duro”, añadió.

Deyvis Orosco tiene muy presente las enseñanzas que le dejó su padre. El cantante de cumbia reveló que lo más valioso que aprendió del su progenitor fue la lucha para alcanzar los sueños.

“El ejemplo más grande que me dejó fue la lucha constante de superar las adversidades para no perder el objetivo. Esta es una prueba difícil que estamos pasando. Escuchamos a muchos colegas que decían que el año se había perdido o que es duro. Para mí es un año diferente, esta cuarentena me ha repotenciado y ha sacado lo mejor de mí porque en vez encontrarme en una situación de no hacer nada, decidí ir al frente y aquí estamos haciendo historia en cuarentena”, comentó Deyvis Orosco.

