Deyvis Orosco: “La cumbia está en el aire de los peruanos y en el ADN de todos” [VIDEO]

Deyvis Orosco vio una oportunidad en medio de la crisis de la pandemia para innovar y continuar con su carrera musical.

A pesar de su fama, el cantante peruano, quien actualmente mantiene una sólida relación con Cassandra Sánchez De Lamadrid, asegura que parte de su éxito se debe a la humildad y a luchar por lo quiere, algo que su padre le enseñó.

En una entrevista con La República, Deyvis Orosco, habló sobre el cariño de la gente, su constante trabajo musical y del concierto virtual llamado El regreso, que dará este sábado 24 de octubre a través de la plataforma de Teleticket.

El concierto que realizarás ha tenido mucha acogida por parte de tus seguidores

Ha sido un regalo muy bonito. Decidimos salir en venta el día de mi cumpleaños con una promoción y voló. Estoy armando la preproducción del evento, ya que como todos saben estoy preparando algo muy especial para el público porque es el concierto de regreso.

Ahora con los conciertos virtuales ya no hay esa conexión que había más directa con el público

Hace poco tuve un acercamiento (con el público) porque me invitaron a un festival virtual. Es una sensación completamente diferente porque no tienes al público coreando las canciones. Por más que la tecnología ayude, el tema humano afecta sin duda, pero igual hemos visto para este show cómo interactuar para que se sienta esa cercanía.

Hace poco lanzaste “Amor a primera vista” junto a Corazón Serrano y Jota Benz

Tuve la idea de que en cuarentena nos unieran. En estos momentos difíciles hay dos opciones: enfocarse en el problema o ver una oportunidad, que fue lo que yo hice y tener la oportunidad para que la música se una. La cumbia es uno de los géneros más potentes que tiene el país. Sin embargo, por la agenda excesiva que teníamos todas las agrupaciones importantes, trayectoria o de peso, nunca hemos tenido este acercamiento. Es mostrar a las nuevas generaciones que la única manera de transcender es estar unidos, la cumbia no lo había hecho aquí nunca, así que quise dar ese primer paso y ha sido bien aceptada por la gente.

Debido a la pandemia, muchos artistas se vieron en la obligación de despedir a sus músicos, ¿este también fue tu caso?

No juzgo para nada, todos tenemos diferentes realidades. La mía fue que trabajé muy duro hace 13 años, mi equipo de trabajo es mi familia y fue un golpe fuertísimo el cual todos recibimos. Como lo dije en un principio, sigo con ellos desde comenzó esto y hasta ahora, claramente hubo un nuevo planteamiento económico de reorganización para no tener despidos. Una familia tiene que estar en las buenas en las malas.

Gracias a la tecnología uniste tu voz con la de tu padre Johnny Orosco para una nueva versión de “Pecadora”, ¿qué te animó a realizar este proyecto?

Me animó el tiempo, antes no lo tenía. Yo vivía en un avión, comencé a los 20 años y con grandes logros construí mi propia marca, el legado de Néctar y luego con Deyvis Orosco.

Cuando hay esta (pandemia) empiezo a reflexionar un poco de que habían pasado 13 años y que, por más reconocimientos que haya, el tiempo no iba a regresar. Yo tenía ganas de abrazar a mi madre, pero estaba de gira por Europa, eran más de 100 días sin poder verla. Eso fue lo que me dio pie para hacer la canción. Este año no pude ir al cementerio ni hacerle el concierto de homenaje (a su padre), empecé a buscar y encontré “Pecadora”.

¿Qué es lo más valioso que te dejó tu padre?

El ejemplo más grande que me dejó fue la lucha constante de superar las adversidades para no perder el objetivo. Esta es una prueba difícil de cual estamos pasando. Escuchamos a muchos colegas que decían que el año se había perdido o que es duro. Para mí es un año diferente, esta cuarentena me ha repotenciado y ha sacado lo mejor de mí porque encontrarme en una situación de no hacer nada, decidí ir al frente y aquí estamos haciendo historia en cuarentena.

Eres uno de los artistas más queridos en Perú, ¿eres consciente de eso?

Te soy honesto, yo trabajo todos los días con pies bien pegados en la tierra y creo que ese es el secreto de mi éxito, jamás olvido al muchacho que salió de su barrio y que mucha gente le decía que el mundo de la música no era fácil, pero era lo que yo quería. Me siento afortunado por cada cosa que recibo y creo que ese el regalo más grande para cualquier artista. El secreto de mi éxito es no creerme, siempre me han dicho que soy de lo más querido, pero trabajo incansablemente para demostrar a los demás en sus distintas plataformas o ámbitos que cuando alguien quiere algo lo puede lograr. Todo se puede, pero se tiene que trabajar duro.

¿En el ámbito personal, ya hay planes de boda con Cassandra Sánchez De Lamadrid?

(Risas) la gente sabe que yo siempre mantengo mi vida personal al margen, ahora es casi imposible estar conectado al mundo digital y lo comparto. Hemos conversado de muchas cosas en cuarentena, la relación se ha fortalecido, siempre está apoyándome. Esta etapa me ha tocado en una época de madurez y sólido como persona, y cuando llegue ese momento (boda) ustedes estarán ahí haciendo notas con cariño.

¿Cómo ves la situación del género cumbia en la actualidad?

La cumbia está en el aire de los peruanos y en el ADN de todos. Esto va a seguir pasando de generación en generación. Es como el arroz, si no hay cumbia en el Perú no puede estar completo el plato.

Deyvis Orosco pide apoyo para la industria musical

“El sector del entretenimiento ha sido uno de los más golpeados desde que empezó esto, hemos sido los primeros en parar y seremos los últimos en regresar, no se sabe cuándo (…) Necesitamos el apoyo de empresas privadas para que la música no deje de sonar”.

