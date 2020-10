Ha pasado más de una década desde que Nicole Pillman se abrió paso en el mundo de la música. Sin embargo, la cantante peruana continúa vigente en el medio artístico, gracias a su talento y a su incansable esfuerzo.

A días de celebrar el aniversario número 11 de su exitoso tema “Entre la espada y la pared”, la intérprete ultima los detalles para el lanzamiento de su álbum Renacer y para la presentación del concierto virtual que ofrecerá por el Día de la Canción Criolla.

En conversación con La República, Nicole Pillman contó los detalles sobre todos estos proyectos y explicó, además, cómo percibe la evolución de la balada en relación a la música urbana.

- Realizarás un concierto virtual el 30 de octubre por el Día de la Canción Criolla, ¿qué nos presentarás en esta oportunidad?

Bueno, el concierto se realizará en vivo por Facebook y no tendrá un precio fijo, sino un valor voluntario, porque la idea es compartir con mis seguidores. Será una celebración de nuestra música criolla, cantaré temas de grandes compositores, como Chabuca Granda, Alicia Maguiña Augusto Polo Campos o José Escajadillo y también canciones de mi álbum Herencia.

- Al igual que muchos cantantes, recurriste a los conciertos virtuales por la pandemia. Pero ¿qué es lo que más extrañas de los conciertos presenciales?

Creo que los conciertos virtuales han llegado para quedarse. Cuando regresen los shows en vivo habrá la alternativa de verlos desde casa, es una oportunidad para el público que está lejos. (Sobre los conciertos presenciales) Se extraña el feedback, la energía del público, los aplausos, eso siempre va a ser invaluable. Me encantaría volver a cantar para un público reducido, podría verse la posibilidad en unos meses.

- Dentro de poco lanzarás tu álbum Renacer, ¿cómo será esta nueva propuesta?

Mi nuevo álbum Renacer tiene 22 canciones y cuenta con la colaboración de compositores de diferentes partes del Perú y del mundo, muchos de los cuales siempre han estado en casa, sin dar a conocer sus temas o dedicándose a otra cosa. Así que está quedando un disco muy lindo. Yo creo que podría salir en noviembre o diciembre.

- Ahora vivimos en medio de una pandemia y no sabemos cuándo acabará, ¿qué tan importante crees que es la música en estos momentos?

La música y el cine han sido el oasis para la gente porque los primeros meses que hemos estado encerrados en nuestras casas lo único que se podía hacer era escuchar música y ver películas. El arte es inherente al ser humano, no hay forma de desligarse de ello. Los indispensables en esta pandemia han sido los médicos, los agricultores, pero no descuidemos la salud mental, donde entra la cultura, el arte, el entretenimiento.

- Pese a todo lo que ha pasado, no has dejado de hacer música. Hace poco lanzaste “El duelo”, ¿en qué se inspiraron para componerlo?

“El Duelo” es una balada que tiene mucha influencia urbana, tanto en la forma de composición como en la letra. Habla del proceso por el que pasa una persona cuando la terminan, que incluye despecho, negación, rabia, aceptación y superación. Siempre es difícil introducir canciones nuevas a los medios porque el público quiere algo conocido, por eso el boom de los covers, pero ha habido una buena respuesta.

- A pesar del tiempo, tu música sigue vigente. Hace poco “Entre la espada y la pared” cumplió 11 años...

Valoro mucho que el público siga pidiendo mis baladas. “Entre la espada y la pared” ya tiene 11 años. Que se mantenga en radio y la gente siga escuchándola como actual me alegra mucho, se le han hecho hasta versiones en salsa y cumbia.

- ¿Sientes que tu música ha evolucionado en estos últimos años?

La balada se ha transformado, ya no es la de hace 10 años cuando empecé mi carrera con “Entre la espada y la pared”, “Ahora no” o “No te recuerdo”. Estoy en un proceso de evolución a nivel de composición e interpretación, creo que eso es importante para el artista, estar en tendencia sin perder la esencia. No me voy a poner a cantar reguetón porque está de moda, pero sí siento la influencia de la música urbana en la balada.

- ¿Te animarías a cantar reguetón o colaborar con un artista del género urbano?

No tengo el perfil ni la personalidad para cantar reguetón, pero me parece genial lo que están haciendo Ana Carina o Leslie Shaw. La balada o el pop tienen, hoy en día, influencia urbana y, si en algún momento se hace una colaboración con algún artista urbano, será un punto medio. El contraste siempre es lo bonito de las colaboraciones.

Espectáculos, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.