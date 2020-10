Muere Tony Lewis, vocalista principal de The Outfield, a los 62 años

El rock está de luto. Tony Lewis, cantante y vocalista principal de la banda de rock británica The Outfield, murió este martes 20 de octubre a los 62 años. La lamentable noticia fue confirmada a través de un comunicado en la página oficial del fallecido artista.

“Es con gran tristeza y pesar anunciar que Tony Lewis falleció inesperadamente. Era un alma hermosa que tocó tantas vidas con su amor, su espíritu y su música. Amaba mucho a sus fans y disfrutó de cada oportunidad que tuvo al conocerlos a todos ustedes”, se lee en el comunicado.

Varios medios internacionales informaron que el cantante de rock murió en su casa en Londres. Las causas de su muerte aún no se revelan.

The Outfield fue fundada por Tony Lewis, Alan Jackman y John Spinks. Su música alcanzó el éxito en la década de 1980 con temas como “Your Love”, “All The Love” y “Say It Isn’t So”.

Su álbum debut fue “Play Deep”, que en 1985 logró el triple de ventas y rompió el top 10 en las listas de álbumes de Estados Unidos.

“Your Love”, que aparece de manera destacada en cientos de programas de televisión, películas e incluso comerciales, alcanzó el puesto número 6 en el Billboard Hot 100 en 1986. Es considerada una de las canciones más reconocidas en la historia del rock.

La banda británica continuó hasta finales de los 80 y principios de los 90 con los álbumes Diamond Days (1990), Rockeye ( 1992), It Ain’t Over (1998) y Extra Innings, lanzando juntos su último álbum de estudio, Replay, en 2011. El compositor y guitarrista Spinks murió de cáncer de hígado en julio de 2014.

Por su parte, Tony Lewis, quien también era compositor y productor discográfico, lanzó el álbum en solitario Out of the Darkness en 2018 y comenzó a tocar en programas en todo el mundo en los últimos años. El cantante tiene dos hijas y tres nietos.

