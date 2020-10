Mayte Lascuráin, integrante de Pandora, se dedica a dar consultas psicológicas

Mayte Lascuráin es conocida por su prodigiosa voz y por integrar el trío femenino Pandora. Pero la música no es la única faceta de la cantante mexicana, pues reveló recientemente que cuando no está sobre los escenarios, se dedica a dar consultas psicológicas.

Tras atravesar difíciles momentos por la muerte de su padre y su divorcio, Mayte Lascuráin cuenta que reflexionó acerca del rumbo de su vida. “Llegué a una de las misas de mi padre, esto fue en el año 2000, y de pronto como que escuché una voz que (me dijo que) tenía que tomar un diplomado de logoterapia”, declaró para la revista People.

“Al año yo era otra persona. Me quedé tan fascinada que estudié mi carrera completa hasta que me recibí (...) Y luego estudié la tanatología porque a mí me llama la atención a dónde vamos después de esta vida. Es una incertidumbre increíble”, añadió la artista de 59 años.

Para la integrante de Pandora, todas las actividades de su vida deben contribuir al desarrollo humano, por lo que lleva sus dos pasiones de manera paralela. “Canto también, porque creo que el canto lleva alegría, una de mis grandes pasiones es el desarrollo humano (...) Poner un granito de arena en la vida de alguien para que trascienda y pueda vivir mejor me mueve”, concluyó.

