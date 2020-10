Latin Grammy 2020: Bad Bunny, Karol G, Fito Páez y Marc Anthony confirmados para la ceremonia

View this post on Instagram

Qué emoción, aquí vamos 🎶🙌 ¡ES OFICIAL! @badbunnypr, @pedrocapo, @alexoficial, @KarolG, @kanygarcia, @lostigresdelnorte, @marcanthony, @nodal, @fitopaezmusica, @nathypeluso formarán parte de la 21.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY 19 DE NOV. 8PM @Univision (link en bio)