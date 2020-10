Juliana Oxenford reveló que se sometió a intervención de ligadura de trompas [VIDEO]

Juliana Oxenford reveló en el programa Magaly TV, la firme que no piensa salir embarazada tras el nacimiento de Mateo, su segundo hijo.

La periodista se sinceró con Magaly Medina y le aseguró que su decisión se debió por algunas complicaciones que tuvo en la llegada de su bebé. A diferencia de María, la hija mayor de la comunicadora, quien nació por parto natural, el niño vino a este mundo por medio de una cesárea.

Tras esa experiencia, Juliana Oxenford contó que se ligó las trompas, una cirugía que impide a una mujer volver a quedar embarazada.

La figura de ATV, quien por el momento está con licencia de maternidad, contó que no estuvo buscando específicamente volver a salir embarazada tras contraer matrimonio con Milovan Radovic.

“Me hicieron una operación ambulatoria y quedé recontra fértil, al mes y medio ya estaba embarazada de Mateo”, contó Juliana Oxenford.

Ante esto, Magaly Medina le dijo: “pero tú querías embarazarte, emprender esta nueva aventura con Milo, se casaron con María de testigo ¿ahí cerraste la fábrica?”.

Juliana Oxenford de 41 años respondió que ya no tendrá más más hijos. “Sí (el último hijo), además ya me he ligado las trompas”.

La conductora de Magaly TV, la firme le pregunto sí no era muy joven para esa drástica decisión. A lo que la periodista le aseguró que no piensa volver a quedar embarazada, ya que tuvo algunas complicaciones para dar a luz a su segundo bebé.

“Sí (estoy joven), pero más hijos no pienso tener. Mateo nació por cesárea”.

