Juliana Oxenford: “Me gusta ser una mamá muy presente y no delegar funciones” [VIDEO]

Juliana Oxenford concedió una divertida entrevista a Magaly Medina para contar su experiencia como madre de un niño.

La periodista dio a luz a su segundo hijo el pasado 5 de octubre y generó gran expectativa entre sus seguidores en redes sociales por esta nueva experiencia en su vida.

Tras dos semanas del nacimiento, Juliana Oxenford se enlazó en vivo con el programa Magaly TV, la firme y no se guardó nada.

La comunicadora contó que no duerme mucho, ya que tiene que atender las necesidades de su pequeño. Confesó que se siente como madre primeriza.

“No duermo nada, la experiencia es diferente después de siete años. Cuando está durmiendo, estoy que le paso el dedo para ver si respira. Es una belleza de bebé, igualito a Milo, exacto, es la fotocopia de su padre”, dijo en alusión a Milovan Radovic, su esposo.

Asimismo, contó que, por recomendación de su doctor, ella tuvo que dar a luz por cesárea y no por parto natural como quiso en un principio.

Durante la entrevista, Magaly Medina consultó a Juliana Oxenford cómo hace ahora para criar a dos niños. La periodista de ATV aclaró que no le agrada la idea de contratar niñeras, ya que prefiere hacerlo ella.

“Yo nunca tuve con nana con María (primera hija) y espero que con Mateo tampoco. No me gusta, no me siento cómoda. Todo lo que es la maternidad lo asumo, lo abrazo. Me gusta ser una mamá muy presente y no delegar funciones”, señaló Juliana Oxenford.

