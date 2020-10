Juanes cuenta cómo se robó un auto Telsa en Miami sin darse cuenta [VIDEO]

Juanes utilizó su cuenta oficial de Instagram para revelar una divertida anécdota. Con el título Storytime: Me robé un carro #noesloqueparece, el cantautor colombiano compartió un video en el que narra cómo se llevó a casa un auto Telsa muy parecido al suyo luego de cenar con su esposa en un restaurante.

“Tengo que contarles algo que me pasó estos días, muy loco. Estoy en el estudio trabajando a las once de la noche y llegan mis hijos gritando que llegó la Policía: ‘Que la Policía está fuera y preguntan por usted’. Y yo, ¿qué? ¿Yo qué hice? Bajo y me encuentro cinco carros de Policía, diez policías armados hasta los dientes, a los que solo se les veía los ojos. Pero, ¿Qué pasó?”, inició el artista colombiano.

El intérprete de “La camisa negra” asegura que tras la visita de los agentes policiales, ingresó nuevamente a su domicilio, convencido de que estaban cometiendo un error: “Yo miro y veo mi coche aparcado, que es un Tesla, y les digo que estaba comiendo con mi esposa y que acabamos de llegar hace una hora. ‘Yo creo que usted está equivocado’, y me metí: ‘Hasta luego, buenas noches’”.

Al ver que la Policía no abandonaba el lugar, Juanes quiso mostrar la aplicación del auto en su teléfono móvil. “Abro el carro y, cuando miro para dentro, veo una servilleta y otras cosas. Y digo: 'M****a, este no es mi carro”.

“Señor oficial, yo no entiendo cómo me monté en este coche. Y cómo me abre y cómo anda”, contó Juanes que le explicaba al agente mientras se reían.

Juanes, últimas noticias:

