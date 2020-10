Halsey se rapa la cabeza en video de TikTok: “Echaba de menos estar calva”

El lunes 19 de octubre, la cantante norteamericana Halsey tomó por sorpresa a sus seguidores en TikTok con un video en el que sacude su larga cabellera para, segundos después, revelar que se había rapado totalmente.

En el clip, compartido también en su cuenta de Instagram, la intérprete de “Without me”, respondió a una voz que le decía en inglés: “Chica, no lo hagas, no vale la pena”.

Halsey contestó: “No voy a hacerlo, niña. Estaba pensando en eso. No voy a hacerlo”. Tras mostrar su cabeza rapada, expresó: “Lo hice” (I did it).

La cantante de 26 años también compartió una fotografía de su nuevo look, que acentúa sus rasgos faciales, y añadió a modo de leyenda: “Justo a tiempo para la temporada de gorros”.

El osado corte de Halsey ha recibido mensajes de aprobación y halagos de otras grandes estrellas, como son la cantante Katy Perry, Demi Lovato y la actriz australiana Ruby Rose.

De igual forma, a través de su Twitter, Ashley Nicolette Frangipane (nombre real de Halsey), respondió a un usuario sobre la motivación detrás de su nuevo corte de cabello.

“Lo estaba dejando crecer durante tanto tiempo y me dije a mí misma que no me lo afeitaría hasta ver cómo era saludable y largo. Luego lo vi saludable y largo y dije: ‘Esto es bueno, pero extraño a la calva’. ¡Después lo hice!”, detalló.

Famosos, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.