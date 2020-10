Daniela Darcourt responde a Magaly Medina por críticas: “Tú sabes que yo te quiero” [VIDEO]

Daniela Darcourt no se alarmó por las críticas que recibió por parte de Magaly Medina a raíz de sus TikToks.

Como se recuerda, la figura de ATV cuestionó a la salsera por sus videos y le dijo que no tiene necesidad de mostrarse así, ya que tiene talento de sobra.

Tras esto, el programa Magaly TV, la firme emitió un informe, donde Damián Ode fue en busca de Daniela Darcourt para saber sobre sus descargos.

La intérprete de “Señor mentira” bromeó con la idea de abrir su cuenta de Onlyfans, red donde algunas figuras, tanto nacionales o internacionales, comparten contenido exclusivo, y que se debe pagar para acceder a este.

“Soy una sirena sensualona. Voy a abrir mi cuenta en Onlyfans, ya que dicen que ahora estoy un poco vulgarona y estoy buscando novio”, dijo entre risas la salsera mientras disfrutaba la brisa del mar.

Daniela Darcourt, quien se ha presentado en varias ocasiones en el programa de Magaly Medina para promocionar su música, dejó en claro que no tiene problema alguno con las críticas de la conductora en su contra.

“Mi tía Magaly me ha dicho. Tía, tú sabes que yo te quiero, pero no importa, voy a abrir mi cuenta (Onlyfans)y ya te paso para que lo pongas (en tu programa)”, precisó muy sonriente la cantante.

Por su parte, Magaly Medina resaltó la actitud de Daniela Darcourt por no exaltarse ante las críticas.

“Está bien, hay que tomárselo con sentido del humor. Finalmente, esa es mi chamba, decirle lo que otros no dicen y es mi opinión como dije. No estoy diciendo algo terminante. Las personas hacen lo que les hace sentir cómodos y no dejamos de hacer cosas porque a otros no les parecen”, comentó.

Daniela Darcourt, últimas noticias:

