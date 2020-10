Courteney Cox lleva 200 días sin ver a su novio Johnny McDaid por causa del coronavirus

Recientemente, la actriz de Hollywood, Courteney Cox reveló en una entrevista para el podcast The Vinyl Supper de Foy Vance que su relación con el integrante de la banda Snow Patrol, Johnny McDaid, pasa por una dura prueba al no poder verse desde hace meses.

El 24 de julio, la actriz ya había contabilizado 133 días sin ver a su novio, según comentó en un post de Instagram por el cumpleaños de Johnny McDaid, con quien mantiene una relación intermitente desde 2013.

Courteney Cox detalló que el músico viajó de regreso a Reino Unido en marzo, días antes de que en su ciudad, California en Estados Unidos, se decretara el cierre de fronteras para visitantes debido a la crisis del coronavirus (COVID-19).

“No he visto a John en muchos días. Se fue el día después de que todo el país cerrara, o al menos [cuando] California lo hizo. Creo que tal vez Nueva York lo hizo antes que nosotros”, dijo Courteney Cox.

La actriz de 56 años también dijo que en un principio le costó adaptarse al aislamiento.

“Al principio no sabía qué iba a hacer conmigo misma. Cocino todos los días, y he aprendido mucho. He estado perfeccionando mis habilidades”.

Courteney Cox también confesó que ante la posibilidad de pasar la cuarentena sola dos amigos decidieron quedarse con ella durante el confinamiento.

Sin embargo, este plan se frustró luego de que uno de ellos diera positivo para COVID-19.

“Al principio creíamos que era un resfriado. No esperábamos que fuese COVID porque la prueba había salido negativa, pero en menos de una semana ya estaba hospitalizado y conectado a un respirador al borde de la muerte”, contó, para luego agregar que esta persona ya se encuentra fuera de peligro.

