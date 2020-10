El último 19 de octubre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo cumplieron un año de matrimonio y, pese a la pandemia del coronavirus, la pareja colombiana asegura que su unión se ha fortalecido y cada uno continúa sus proyectos personales y laborales.

A través de Instagram, Sebastián Caicedo expresó el amor que siente hacia su esposa y se mostró sorprendido por el rápido paso del tiempo. “¿Un año ya? No puedo creerlo amor mío, se me pasó volando. Dicen que cuando el tiempo no marca es porque eres completamente feliz y no eres dependiente de el”, escribió.

“Gracias por este primer año princesita, un año diferente para todo el mundo por lo que la humanidad está viviendo, pero fue una prueba que superamos y nos hizo más unidos y fuertes, consolidó muchas metas y sueños que traíamos y ahora estamos haciendo realidad cómo el gran equipo que somos”, continuó.

El actor de El señor de los cielos también agradeció a sus fans, quienes siguen con emoción cada nuevo paso que da la feliz pareja. “Gracias a todos por su cariño y buenos deseos, por acompañarnos día a día en este hermoso camino y por enviarnos su buena energía, los queremos y respetamos mucho”, añadió.

Por su parte, Carmen Villalobos también dedicó tiernas palabras para su compañero de vida, a quien dijo admirar “demasiado”. “Gracias Dios por este primer año tan maravilloso de casados, te volvería a elegir mil veces mi amor. Que el amor triunfe por encima de todo”, escribió en su red social.

