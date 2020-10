Carlos Calderón Quezada: “La situación hoy es muy difícil para los músicos peruanos”

La pandemia por COVID-19 sigue afectando severamente no solo al sector salud, sino también a la economía. En marzo de este año la vida cambió para todos y pese a la flexibilización de actividades hay quienes aún no han podido reinventarse por completo.

Con los conciertos prohibidos y las presentaciones privadas, consideradas como un posible foco de contagio al ser una reunión social, los artistas musicales siguen en la búsqueda de cómo desarrollar su trabajo.

Este es el caso de Carlos Calderón Quezada, músico con 49 años de experiencia, quien prácticamente le ha dedicado toda su vida a la composición de melodías criollas y tropicales tanto en el Perú como a nivel internacional, y hoy está en la búsqueda de un nuevo proyecto que le permita seguir adelante.

¿Cuánto le ha afectado la pandemia?

Muchísimo. Era el único medio de trabajo que yo tenía y en el cual me vengo desempeñando por muchos años. Soy arreglista, director, productor, primera guitarra, autor y compositor musical. Hoy en día, con las actividades paralizadas, es muy complicado reactivarse económicamente.

¿Desde cuándo se dedica a la música?

A los 14 años es que empiezo mi trayectoria musical, pero desde muy niño fue que aprendí a tocar instrumentos gracias a mi padre César Calderón Ramírez, reconocido artista criollo. Desde ese momento, hasta al menos marzo, que llegó la pandemia, nunca interrumpí mi carrera de forma tan abrupta.

¿Ha recibido algún tipo de ayuda durante esta época tan difícil?

La situación es complicada, pero el mejor apoyo que he recibido ha sido el anímico. Durante toda la pandemia he estado en constante comunicación con mis colegas, compañeros y amigos, quienes nos hemos estado dando ánimos para no decaer y seguir adelante con lo que más queremos, que es la música. La música, podría decirte, más que un trabajo es un estilo de vida y un aporte importante para la cultura del país.

Tiene una trayectoria interesante, cuénteme un poco de eso…

A partir de los 17 años empecé a grabar música tropical. Este fue el primer género que conocí y me gustó tanto, por ser popular y bailable en su época, que decidí asumir el reto de desarrollar esta música. Yo alternaba con grupos reconocidos, realicé muchos viajes dentro del país. Mi padre fue un gran aliento para seguir en la música y por eso es que empiezo también a especializarme en la música criolla. Así, hasta el día de hoy me he mantenido. Incluso he ganado muchos premios, uno de ellos fue el Tercer Festival Claro en el 2014, fue un gran reconocimiento a mi trayectoria.

¿Qué es para usted la música?

Mi pasión. Es mi vida por completo. Tengo 49 años de trayectoria y me ha servido para ser alguien en la vida, cumplir mi sueño y el de mi padre, que siempre quiso que yo siga su legado e innovar sus composiciones. Él ya no está en este mundo, pero siempre lo recuerdo por sus enseñanzas. La lección más importante: amar a la música. Si tú no amas a la música es difícil que puedas transmitirle ese sentimiento al público.

¿Cuál es el mensaje de todos los artistas, a su gente que hoy los debe estar extrañando en las peñas, en los conciertos?

Esperamos recibir el apoyo anímico de todos. Los artistas hacemos música para alegrar la vida de la gente y queremos seguirlo haciendo. De igual forma, claro, siempre esperamos que el Ministerio de Cultura nos apoye. Al fin y al cabo somos parte de la cultura del país manteniendo vigente nuestra hermosa música que se escucha a nivel internacional. Al Perú lo conocen por tres cosas fundamentales: por su comida, por sus bellos paisajes y por su cultura. En esto último es que entra a tallar nuestro arte musical.