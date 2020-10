Lord Juan, la nueva estrella colombiana de pop urbano para el mundo

De acuerdo a lo señalado por Juan Carlos Garrido, Director Ejecutivo de Showprime – Management & Media, desde Colombia al mundo Lord Juan, la nueva gran figura de la música pop urbano, presenta su single debut a nivel mundial titulado “Déjalo”, el cual representa todo el talento de la nueva generación de músicos colombianos con vocación de éxito mundial.

Se suma -a lo anterior- todas las vivencias que el artista tuvo en sus años en Francia lo cual le terminaron de dar un estilo único que lo distingue y que adelanta que este debut será -sin dudas el más explosivo de este año 2020.

Lord Juan, la nueva gran estrella de Colombia para el mundo, nace en la ciudad de Bogotá el 11 de noviembre del año 2000. Lord Juan es un avezado y reconocido guitarrista, es cantante, compositor domina perfectamente los idiomas: español, inglés y francés, y, con tan solo 19 años, es la nueva promesa del género urbano.

Desde que era tan solo un niño, se despertaba cantando canciones de la leyenda musical Bob Marley, y fue su padrastro Anders/AndyK quien le enseñó a amar y crear música. Su primer contacto con la música fue el escuchar a su padrastro tocar el piano en su hogar todo el día. Sin dudarlo, un día le pidió que le enseñara unos cuantos acordes en el piano, y así Lord Juan escribió su primera canción.

Creció en Francia junto a su familia, y antes de “enamorarse” del género urbano, se inclinaba más hacia la música pop, hasta que curiosamente un día, su madre le mostró una canción de reggaetón de su compatriota J Balvin. Desde ese momento, crear e interpretar la música urbana se ha convertido en la verdadera pasión de Lord Juan.

A pesar de su juventud, Lord Juan es fanático de Frank Sinatra, y ser cantante de reggaetón no le limita a aprender y apreciar otros géneros más clásicos. “Lo que más admiro de Frank Sinatra es que su música siempre será escuchada en algún lugar del mundo. No le pierdo gusto a sus canciones, al contrario, cada año me gustan más. La música de hoy es desechable, lamentablemente, pero las canciones de Sinatra jamás serán olvidadas”, afirmó el artista.

Este joven talentoso es capaz de cantar y componer en español, inglés y francés. Su primer sencillo Déjalo es de su autoría, bajo la producción del multinominado a Grammys Jon The producer.

“Déjalo” se estrena a mediados de Octubre -siendo sin duda- uno de los debuts más esperados para la segunda mitad del 2020, de la mano de la nueva gran estrella pop urbana de Colombia para el mundo.

La canción tendrá un video lírico que fue hecho en Bogotá por Valentina Fonck, destacada artista audiovisual que ha trabajado con los más grandes artistas latinos de todos los géneros musicales.

Cantantes, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.