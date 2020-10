Este 19 de octubre, la periodista Juliana Oxenford compartió con sus 1,4 millones de seguidores en Instagram sus primeras impresiones tras convertirse en madre por segunda vez el pasado 5 de octubre.

Con su característica sinceridad, la conductora de ATV Noticias Al estilo Juliana habló de lo absorbente, en tiempo, que resulta un recién nacido.

“Hoy, después de dos semanas, me peiné y maquillé un poquito. Lo que no consigo es sacarme el buzo o el pijama. Esto de dar de lactar cada dos o tres horas a veces no te da tiempo ni de ponerte zapatos. En fin, es lo que toca y lo hago feliz de la vida”.

Seguidamente, Juliana Oxenford concluye su mensaje indicando: “Hoy Mateo y yo cumplimos dos semanas desde que nos vimos por primera vez y aquí estamos embobados de tanto amor”.

A sus 41 años, la periodista de ATV disfruta de la experiencia de volver a ser madre, según reveló en un post anterior, donde afirmaba: “No existe algo mejor, que me haga sentir más plena y feliz, que ser mamá”.

Si bien, Juliana Oxenford se manifiesta feliz con la llegada de su nuevo bebé ya ha confirmado que no planea tener más hijos.

“El lunes nació a las 2.27 del día Mateo, mi segundo hijo. Mi primer hijo hombre y el último también. O sea, María, Mateo y ahí no más. Chau fábrica”, dijo en un post de Instagram, donde agradecía las muestras de cariño recibidas por sus amigos y seguidores.

Juliana Oxenford, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.