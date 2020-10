En la comedia ‘Atrapados: divorcio en cuarentena’, una expareja espera celebrar “un feliz divorcio” por “el bien de la humanidad” como señalan sus dos hijos. Pero el estado de emergencia los obliga a permanecer en la misma casa. Juan Carlos Rey de Castro nos cuenta que la primera versión del guion se escribió antes de la pandemia, pero que fue adaptándose. La historia fue escrita por Diego Ayala, parte del equipo de guionistas de ‘Luis Miguel: la serie’.

“Todo juega con sarcasmo y a mí me gusta mucho ese estilo de humor. ¡Cuándo van a regresar los papás de divorciarse y los hijos van a estar más felices que nunca! Aquí sucede con un tono de alegría que puede bordear con lo absurdo, pero es genial. La ficción está para eso, para conmover, alegrar, para dar mensajes de libertad, de apertura y poco a poco ir eliminando prejuicios machistas o muy conservadores. El mundo va cambiando”.

El primer capítulo se estrena en YouTube el 31 y este mes continuarán las grabaciones. “Hemos esperado hasta que se puedan cumplir todos los protocolos para poder grabar un capítulo”, comenta. Con esta serie, Carolina Cano y él –ambos rostros de productoras como Tondero o Big Bang– apuestan por un proyecto más independiente con SudacaFilm, y el actor coincide en que es necesario diversificar. “Las crisis pueden hacer dos cosas con las personas: las hunde o las motiva.

Los artistas no debemos quedarnos –así no haya pandemia– con los brazos cruzados esperando que suene el teléfono y nos llamen. No dejar de crear es la esencia de un artista, y en esta época están saliendo proyectos que sacan lo mejor de nosotros, ficciones de altísima calidad con guiones muy buenos, profundos. Quién sabe si funciona bien en lo virtual y pueda convertirse en algo más grande como para una plataforma como Netflix. Sería el sueño ideal”.

“Nadie debe tener miedo de denunciar”

Juan Carlos es de los que han utilizado las redes sociales más para apoyar campañas sociales. “Cuando los artistas publicamos algo que tiene que ver con causas sociales (sonríe), es cuando menos repercusión tenemos. Pero siempre he creído que la popularidad debe utilizarse para dar mensajes positivos”, nos dice.

La semana pasada habló del Día Internacional de la Niña y del acoso que enfrentan las menores en el ciberespacio. De hecho, cree que el feminismo es algo que debe convocar a hombres y mujeres. “Trato de apoyar activamente el feminismo, todos tenemos el deber de hablar del tema, alzar nuestra voz hasta que logremos igualdad de oportunidades y también el mismo respeto”.

Por ello, opinó en general de las denuncias de sus colegas y los testimonios que han dado en las redes sociales sobre el acoso que han sufrido en cine, teatro o televisión en la actualidad y en el pasado. “Nadie tiene que tener miedo de denunciar.

El Estado debería tener organizaciones cada vez más fortalecidas para apoyar estos casos. Hay un tema bastante delicado en el que en función de una ley hay la presunción de inocencia, pero hay casos que son totalmente verificados y en los que las autoridades no hacen nada, queda en una simple denuncia y el tiempo lo cura todo, lamentablemente.

En nuestra sociedad estamos acostumbrados a que sale una noticia, puede hacer bulla, pero así como en la política pasan las semanas y la gente se olvida. Ahí viene el trabajo de seguir contando no solo con la prensa, sino con el Gobierno para que, cuando pase la bomba, no quede la denuncia en el aire. Sea quien sea el denunciado”.