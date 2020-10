James Redford, hijo del actor Robert Redford, falleció a los 58 años

Uno de los descendientes del reconocido actor Robert Redford falleció a los 58 años. James, tercero de los cuatro hijos del ganador de Oscar, dejó de existir el pasado viernes 16 de octubre.

Fue la esposa del activista y documentalista, Kylie Redford, quien anunció la noticia con un mensaje en sus redes sociales. En su texto, donde expresó su lamento, no especifica las causas del deceso.

“Jamie ha muerto hoy. Estamos desconsolados. Vivió una vida hermosa e impactante y fue amado por muchos. Lo extrañaremos profundamente. Como su esposa desde hace 32 años, estoy muy agradecida por los dos hijos maravillosos que criamos juntos. No sé qué hubiéramos hecho sin ellos los últimos dos años”, escribió.

En su publicación compartió un recopilatorio de imágenes con su esposo e hijos.

James Redford era documentalista de profesión. Fundó junto a su padre, en el 2005, una organización sin fines de lucro que produce documentales para concientizar al público sobre el medio ambiente.

En 2017 produjo “Happening: A clean energy revolution”, que trataba sobre la dependencia de los Estados Unidos a los combustibles fósiles. Al año siguiente, también se encargó del producto audiovisual “Raise the River vs. Move the Ocean”.

Robert Redford perdió uno de sus hijos. Foto: Instagram

