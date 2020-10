Isabela Merced: “Me gustaría dirigir o producir mis propios proyectos en Hollywood” [VIDEO]

La actriz de ascendencia peruana Isabela Merced, reconocida por su papel de Dora La Exploradora, fue entrevistada por la joven Francisca Aronsson en un reciente Live de Instagram.

En la charla que tuvieron las dos jóvenes, conversaron sobre sus proyectos artísticos que realizaron durante la pandemia.

Merced, quien hizo una colaboración con la mexicana Danna Paola, habló de su experiencia con la celebridad azteca y la canción “Don’t go”. Allí, reveló detalles sobre su inspiración para crear el tema.

“Tengo una historia triste. Mis experiencias con los chicos no son buenas. Es que me han engañado tres veces, no te miento. Voy a estar soltera por lo menos tres años. Esta canción (“Don´t go”) habla de mis experiencias con ellos”, dijo la cantante.

Así también, aprovechó la oportunidad para hablar de sus sueños futuros en el mundo artístico, rescatando la inclusión como uno de sus principales objetivos.

“Me gustaría dirigir o producir mis propios proyectos en Hollywood porque quiero un ambiente donde haya muchos latinos, como escritores, directores, actores, para que se sienta más auténticos”, señaló Isabela Merced en la charla.

