En boca de todos: Anahí de Cárdenas canta su tema “Tesoros” en vivo [VIDEO]

Hoy es el día mundial del Cancer de Mama y es un día muy especial para mi. Es el día que representa mi nueva vida, mi segunda oportunidad, y quería compartir esto con ustedes. El año pasado me diagnosticaron cancer de mama y esta canción la compuse en una de mis ultimas quimioterapias. Es muy especial para mí. Acá está mi lucha, tu lucha, la de todas. El miedo siempre estará presente, pero lo que descubres cuando empiezas a mirarlo a la cara, son tesoros para la vida. Siempre podemos elegir mirarlo y decirle : sé que estas ahí, voy a convivir contigo pero voy a luchar. Creo que es la mejor decisión que tome. Gracias por acompañarme en este camino. Gracias a mi familia y amigos por siempre estar ahí para mí. Los amo con locura. Gracias. Que este sea el inicio de una nueva vida. Para ver el video completo ir a mi canal de youtube! Link en bio. Gracias @earcandytown y @zavarecords ❤️ #cancerdemama #nuevavida #tocatupelochecatussenos #musicanueva #previene #autocheckeo #selfexamssavelives #fuckcancer #pinkmonth #mesrosado #diamundialdelcancerdemama