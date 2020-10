Bryan Arámbulo de Los Claveles de la cumbia: “En el mundo de la música hay mucho machismo” [ENTREVISTA]

“Te juro que te amo” se convirtió en una de las cumbias más exitosas del 2020 en el Perú. Miles de personas han disfrutado de este romántico tema de Los Claveles de la cumbia; sin embargo, no todos saben que quien lo interpreta es un joven llamado Bryan Arámbulo.

¿Quién es Bryan Arámbulo? No solamente se trata de un muchacho con gran talento para el canto y la interpretación, sino también de un ser humano que enfrentó las críticas por su orientación sexual y tuvo que luchar contra la enfermedad más temida en el mundo: el cáncer.

En conversación con La República, el artista brindó detalles sobre su trayectoria como cantante, el cómo venció a las adversidades que se le presentaron y sus planes a futuro en el mundo de la música.

¿Cómo iniciaste tu carrera como cantante?

Cantaba en las actuaciones especiales del colegio por el Día de la Madre o el Día del Padre, luego empecé a trabajar en eventos pequeños de cumpleaños, matrimonios y después estuve en una agrupación del norte chico llamada Los Domínguez. Con ellos grabé mi primer tema y mi primer videoclip.

¿Cómo llegaste a formar parte de Los claveles de la cumbia?

Ingresé el año pasado antes de que empezara la pandemia. Uno de los integrantes que es huachano, igual que yo, me había escuchado trabajando con las agrupaciones de Dilbert Aguilar y Lynn Paz, entonces me invitaron a uno de sus ensayos. Al dueño le gustó cómo cantaba, cómo interpretaba, así que me quedé aquí hasta hoy.

Eres quien canta el tema “Te juro que te amo”, una de las cumbias más escuchadas del 2020, debes sentirte muy orgulloso por ello...

Sí, “Te juro que te amo" tiene una historia muy bonita. Le doy gracias a Dios porque ha tenido una acogida muy hermosa, ha llegado a los corazones de cada una de las personas que nos escuchan. Este tema salió a resplandecer de una manera muy positiva justo en tiempos de pandemia.

¿Qué es lo que más te gusta de ser cantante e integrar la orquesta Los Claveles de la cumbia?

Levantarme y ver los mensajes en mis redes sociales, es muy bonito el cariño que el público nos tiene, nos escriben y también nos envían detalles. Y en el trato con la agrupación, estoy muy agradecido con el dueño, César Córdova, porque desde que ingresé me trató como a un hijo.

En algún momento de tu carrera, ¿te sentiste discriminado por tu orientación sexual?

Sí, en este ámbito de la música, del arte en general, hay mucha envidia, mucho machismo. Lo he sentido, pero no en la orquesta Los claveles de la cumbia, sino en otras agrupaciones, con el personal técnico de trabajo o con músicos. Llegábamos a enfrentarnos de boca a boca y ellos salían con sus insultos, era difícil.

Recibes muchos elogios por tu voz e interpretación, pero hay quienes publican comentarios desatinados, algunos con relación a tu orientación sexual, ¿Cómo has enfrentado esa situación?

Toda mi familia me aceptó desde un principio tal y como soy. Me importa mucho lo que piense mi madre, mi padre, ellos están orgullosos de mí y mientras me amen con todo el corazón, soy feliz. Cuando veía comentarios que me hacían sentir mal, los bloqueaba, pero nunca les he respondido porque no soy quién para juzgar, si me tiene que juzgar alguien que sea Dios. Dejo que comenten, se expresen, cada quien es libre de opinar, tampoco soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo.

Además de ser artista, eres un luchador, ya que hace unos años te enfrentaste al cáncer de ganglios, ¿Cómo superaste esta enfermedad? y ¿Cuál fue la lección que aprendiste de ello?

Fue una etapa muy difícil, muy triste, tanto para mí como para mi familia. Estaba en la agrupación del señor Dilbert Aguilar. Pasó un año y me puse mal, me detectaron un tumor maligno en el pecho, me dijeron que se había ramificado y que no había esperanzas. Mi mamita siempre estuvo conmigo en mis quimioterapias, mi hermana Evelyn también. Fue cerca de un año que estuve postrado en una cama.

La lección que me dio es que mi madre es todo para mí, me dio la vida y me hizo volver a nacer, por eso todos mis logros se los dedico a ella. Hace poco también estuvo mal, le diagnosticaron un precáncer, así que estuvo haciendo sus tratamientos y yo estoy ahí con ella.

Muchos artistas han optado por emprender distintos negocios. En tu caso, ¿Cómo te has reinventado?

Me puse a vender ropita, gorritas. Además ofrezco dedicatorias personalizadas, por ejemplo para los recién casados que quieren dedicarle una canción a su esposa pueden llamar al 980 564 486.

Y ahora que tu carrera como cantante va en ascenso, ¿Cuáles son tus próximos sueños por cumplir?

Voy a paso lento pero seguro, quiero que mi nombre sea reconocido y tener mi agrupación propia.

