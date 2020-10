Adriana Zubiate se une a campaña por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama [VIDEO]

Adriana Zubiate recordó el día que le diagnosticaron cáncer de mama en el año 2007. Desde aquel entonces, la exreina de belleza inició una lucha, no solo para superar la enfermedad, sino para concientizar a las mujeres sobre la importancia de realizarse un autoexamen e ir al doctor.

“Hace 13 años fui diagnosticada con cáncer de mama. Felizmente un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, pero sobre todo efectivo pudo salvarme la vida. Estoy más que convencida que la prevención es la solución en la lucha contra el cáncer, cuídate y quiérete por la gente que nos cuida y nos quiere”, dijo Adriana Zubiate en un video publicado en el Facebook oficial de EsSalud.

Como se sabe, este lunes 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y la modelo, quien ahora vive alejada de las cámaras, hizo énfasis sobre un diagnóstico temprano para combatir la enfermedad.

“Recuerden que cerca el 95 % de casos que son detectados a tiempo son curados al 100%. La mejor herramienta contra la muerte es la prevención es por eso que el Seguro Social de Salud EsSalud, mediante sus cuatro centros oncológicos preventivos están haciendo pruebas de descarte de cáncer”, agregó Adriana Zubiate.

Adriana Zubiate también recurrió a su cuenta de Instagram para recordar su dura experiencia con el cáncer de mama.

“Esta foto (en referencia a la imagen de su publicación) me la tomaron en el 2009, ya había empezado mi tratamiento contra el cáncer dos años antes, aún me quedaba mucho camino por recorrer y ganarle la batalla a este cangrejo que año a año se roba la vida de miles de mujeres. El cáncer no discrimina, no le interesa tu estilo de vida, ni tampoco tu edad, simplemente ataca”, escribió.

