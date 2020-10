Pedro Suárez Vértiz: “El trompetista de mi cuadra ya es famoso” [VIDEO]

View this post on Instagram

No pongo nunca en duda el proverbio chino que dice “Toda crisis es una oportunidad”. Obviamente no estoy hablando de los corruptos asquerosos, que han hecho su agosto importando sobrevaloradas pruebas y medicinas, en plena pandemia. Hablo de algo que si viene de Dios: el trompetista de mi cuadra. Simplemente ya es famoso. Es una atracción en Miraflores. La gente viene y lo graba con cámaras profesionales. Deben ser periodistas. En mi libro ‘Yo Pedro’ cuento un fenómeno sorprendente que explica muy bien el éxito económico de los norteamericanos. Se le llama “serendipity”, y me lo explicó el economista Hernando de Soto, cuando lo conocí en un vuelo a Mexico. Serendipity significa “anda nomás, aventúrate, que algo va a pasar, pues las oportunidades están en lo inesperado”. Y este trompetista no se quedó en su casa esperando un bono, ni recordando con arrepentimiento a todos los que le decían que como músico se iba a morir de hambre Él salló a la de Dios, sin resentimientos ni depresiones y le sacó el jugo al destino. Y yo lo ví y lo difundí. “La vida es de los valientes” (Ricardo Ghibellini). Tattúenselo en el cerebro. ¡¡ Felícitaciones nuevamente amigo trompetista !! El Perú debe ser como tú. Buenos días amigos y feliz domingo para todos.