Danna Paola responde sobre la posibilidad de trabajar junto a Tini Stoessel: “Me encantaría”

Desde el mes de abril se empezó a especular sobre una enemistad entre Danna Paola y Tini Stoessel por el acercamiento de la actriz de Élite a Sebastián Yatra, quien fue pareja de la intérprete de “Fresa”.

Tras varios meses de rumores, Danna Paola dio por enterrado cualquier comentario sobre rivalidad con su colega, ya que durante una entrevista con Infobae, la mexicana aseguró que le gustaría cantar a dueto con Tini Stoessel.

“Me encantaría, ¿por qué no? (sobre trabajar con Tini) Una de las cosas que más disfruto de estar dentro de la industria de la música es ver a todas estas mujeres maravillosas posicionándose en los charts, que es muy complicado”, dijo la actriz.

“Hoy en día hay muchísimos hombres liderando y millones de colaboraciones con siete, ocho chicos en una canción, ¿por qué no hacerlo entre chicas? ¡Por supuesto! La música no debe tener género, no hay competencia. No debe haber rivalidad entre nadie. (Tini) Se me hace alguien súper talentosa, siempre lo dije”, agregó Danna Paola.

Asimismo, la mexicana señaló que existen otros artistas argentinos con los que quisiera trabajar más adelante.

“Lali (Espósito) me encanta, Luciano Pereyra, Noel Schajris, con quien ya grabé una canción que quiero muchísimo, ¡y un montón! Argentina siempre tiene y ha tenido un lugar muy especial en mi corazón. Amo el dulce de leche y el mate. ¡Tomo mate!”, señaló Danna Paola.

Sobre su estado sentimental, la intérprete de “Mala fama” admitió que no tiene buena suerte en el amor, pero no le cierra las puertas.

“Siempre tengo ganas de enamorarme, solamente que no me ha ido muy bien, por eso escribo canciones. No me cierro al amor, el amor te sorprende en la vida cuando menos te lo esperas. Así que depende de cómo me lleve la vida, puedo transmitirlo en mi música, en mis canciones, para mis fans”, explicó.

