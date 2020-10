Anna Carina sobre su incursión en el vallenato con “Dame tu cariño”: “No le cierro la puerta a ningún género”

Nada la detiene. Tras haber vencido a la COVID-19, Anna Carina Copello regresó recargada a la música para lanzar la canción “Dame tu cariño” a dúo con Gusi, la cual presentará en vivo en un concierto virtual gratuito que ofrecerá el próximo 24 de octubre.

Con este nuevo tema, la cantante ha logrado calar en el corazón de sus miles de fans, pero más aún en el suyo al estar dedicado a su esposo Paul Bebin. Además, el videoclip del sencillo contiene imágenes de su boda.

En conversación con La República, Anna Carina brindó detalles sobre la realización de “Dame tu cariño”, habló de su futuro en la música y contó lo entusiasmada que se siente de haber podido compartir uno de los momentos más importantes de su vida con sus seguidores gracias a la esta.

El próximo sábado 24 de octubre presentarás un concierto virtual en vivo. ¿Qué novedades podremos ver en esta oportunidad y cómo será la interacción con el público?

Va a ser un concierto gratuito que van a poder disfrutar en mi canal de YouTube. Voy a interactuar con mi banda, mis bailarines y con el público. Además, habrá pantallas y un escenario. Van a estar Daniela Darcourt, Gusi (quien me acompaña en “Dame tu cariño”), el gran Gian Marco y también habrá un invitado sorpresa.

En los conciertos virtuales, al no estar del todo presente, ¿crees que se pierde un poco la conexión con el público?

Cuando uno termina una canción quiere sentir el calor de la gente, los aplausos y eso, definitivamente, no es igual, se siente un poco raro, (piensas) ‘¿qué estará pasando detrás de la pantalla?, ¿les habrá gustado o no?’ Eso es lo que más podría extrañarse, el calor de la gente en físico.

Hace poco lanzaste el sencillo “Dame tu cariño” con Gusi. ¿Cuál es la historia de esta canción? ¿Cómo fue la experiencia de compartir con el cantautor colombiano?

Esta canción la escribí hace tres años, la trabajé con el productor Andrés Castro y cuando me presentó los arreglos con un solo de acordeón me pareció espectacular, pero le dije ‘Siento que le falta una colaboración que tenga el espíritu de vallenato, de Colombia’, entonces con mi equipo salió el nombre Gusi, (después) Sony hizo el acercamiento, le propuso la idea y a él le gustó. Hemos hecho una amistad super bonita, una conexión musical super interesante, las partes que él canta las ha compuesto él y por eso se siente una canción nuestra, no solo mía.

La canción está siendo muy escuchada en las diferentes plataformas digitales. Además, ha superado el millón de vistas en YouTube...

Todo eso son pequeñas señales que me hacen pensar que la gente está conectando, que es lo que más espera un artista, que las canciones trasciendan y formen parte de sus vidas, de sus momentos. Hay gente que se ha casado y me ha mandado imágenes de su boda con “Dame tu cariño” de fondo, personas a las que les han propuesto matrimonio y han publicado una foto con la frase ‘Dije que sí’ con el tema de fondo y otros que comparten videos abrazando a su mascota con la canción y yo digo ‘Qué lindo que lo puedan aplicar a sus vidas de la manera que elijan’.

Es la primera vez que incursionas en el vallenato. ¿Cómo te sentiste con ello? ¿Te gustaría grabar otra canción en ese género?

No le cierro la puerta a ningún género musical. Soy una artista pop que fusiona con cualquier género, siempre y cuando me sienta cómoda. Mi canción la siento como un pop latin urban con ese instrumento presente (acordeón) y no descarto la oportunidad de seguir haciendo temas de este estilo porque me he sentido super cómoda y sobre todo porque a la gente le ha gustado.

El videoclip de “Dame tu cariño” incluye imágenes de tu propia boda y eso debe haber sido algo muy emotivo para ti...

Emotivo es poco, cada vez que veo el video se me sale una lagrimita de emoción. Veo imágenes de hace 12 años casándome, a mi hija, que en ese entonces tenía 5 años, y encima estamos en esta época donde estamos más sensibles que nunca, entonces toca fibra y sobre todo la mía. Qué bonito poder compartir este momento tan especial de mi vida a través de la música.

Además, la canción se la dedicaste a tu esposo...

Tal cual. Conversamos sobre la posibilidad de lanzarla en nuestro aniversario número 10, pero yo me iba a Miami y empecé a ir por otro rubro, entonces pasó la pandemia y dije que era el momento preciso, retomamos el proyecto, todo calzó, todo se alineó. Lanzo la canción y dos días después celebro junto a mi esposo nuestro aniversario número 12 de casados.

María Pía Copello lanzó hace un mes “Like”, pero dijo que no tiene intenciones de hacer una carrera en la música. Sin embargo, ¿han pensado grabar un tema juntas?

Por ahora no está dentro de nuestros planes porque estoy muy abocada a mi disco y mi hermana lo está a sus redes sociales. Quién sabe más adelante, uno no tiene por qué cerrarle las puertas a nada.

Fuiste una de las artistas peruanas que se contagió con la COVID-19, ¿cómo viviste esta enfermedad y qué le dirías a quienes, de una u otra forma, tienen que enfrentarla?

Fue un momento duro porque me tocó a inicios de la pandemia, cuando todo era super incierto, pero tuve todo el apoyo de mi familia, me cuidé mucho, a Dios gracias no me tocó fuerte, simplemente fue una fiebre, malestar, pérdida del olfato. A la gente le puedo decir que se siga cuidando, que así se hayan infectado no hagan su vida normal, no hay que ser egoístas, la única forma de salir de esto es apoyándonos mutuamente y siendo responsables.

