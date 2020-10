Aída Martínez revela el sexo de su bebé a través de sus historias de Instagram [VIDEO]

A través de sus redes sociales, Aída Martínez compartió con sus seguidores el sexo del bebé que lleva en su vientre.

La modelo usó sus historias de Instagram para revelar con videos el emocionante momento que vivió con su pareja Adolfo Carrasco, con quien se casó el pasado 22 de agosto.

“Hoy (ayer sábado 17 de octubre) vamos a saber el sexo de nuestro bebé, vamos hacer una transmisión en Zoom, solo con gente muy cercana, y le vamos a contar si es hombre o mujer”, dijo Aída Martínez en uno de los clips.

En las imágenes se pudo ver que el lugar estuvo decorado de bocaditos y globos de color rosado y celeste. Como se recuerda, la piloto de motos anunció su embarazo el pasado 17 de agosto con una tierna publicación.

Finalmente, en otro video, Aída Martínez y Adolfo Carrasco dieron a conocer que tendrán una niña luego de que pincharan un globo y salieran unos papeles rosados, color que se usa comúnmente para revelar el sexo del bebé. Asimismo, Carrasco no pudo ocultar su emocionó y empezó a la saltar de la alegría.

“Felicidades, la bebita más hermosa y bendecida viene en camino”, “Bendiciones con la llegada de tu bebé”, “Me alegra tu felicidad”, “Estás bien linda”, fueron algunos de los mensajes que los seguidores de Aída Martínez le escribieron en su perfil de Instagram.

Aída Martínez asegura que en su boda no hubo canjes

A través de un video en Instagram, Aída Martínez respondió a quienes la criticaron por supuestamente haberse casado gracias a los canjes.

“He pasado muchas cosas en mi boda. Todo lo que ven (en las fotos) ha salido de mi bolsillo, así como los aros y el vestido. Me he gastado la plata, pero he quedado feliz con los servicios que me da la gana de recomendarlos. Con algunas marcas tengo convenios porque soy imagen hace años”, compartió.

Aída Martínez, últimas noticias:

