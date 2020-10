Zachery Ty Bryan, actor de Home Improvement, detenido tras agredir a su pareja

El actor y productor Zachery Ty Bryan fue detenido la noche del viernes 16 de octubre por la policía Eugene, en el condado de Oregón, Estados Unidos.

El arresto de la exestrella infantil se produjo luego de que su novia buscara refugio en casa de un vecino, asegurando que el actor había intentado asfixiarla.

La policía que acudió al complejo de apartamentos tras el llamado al 911. Ella encontró a Zachery Ty Bryan, de 39 años, sentado a las afuera de su edificio, mientras la joven permanecía oculta.

El portal TMZ informó que el arresto del actor de The Fast and the Furious: Tokyo Drift se produjo sin incidentes, mientras posaba de manera desafiante para la foto del registro de antecedentes en la cárcel del condado de Lane.

Sin embargo, al momento de brindar su testimonio sobre lo ocurrido, se mostró poco colaborativo. Por ello, se le sumó a los cargos de estrangulamiento y asalto en cuarto grado otro por interferir en la elaboración del informe policíaco.

En 1991, a la edad de 10 años, Zachery Ty Bryan se convirtió en un popular actor juvenil al participar en la exitosa serie de Tim Allen, Home Improvement, durante ocho temporadas, hasta su cancelación en 1990. Después de papeles pequeños en películas y series, abandonó la carrera de actor en 2009, dedicándose desde entonces a la producción cinematográfica.

Zachery Ty Bryan es padre de cuatro hijos que tuvo con Carly Matros, de quien se separó este año, después de 14 años de estar juntos. Esta sería la segunda vez que es denunciado por agresión física.

