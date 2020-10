Yo soy: joven imitadora de Eva Ayllón sorprende al jurado con su interpretación de “Compárame”

La nueva temporada de Yo soy ya inició y muchos son los imitadores que hasta el momento se han presentado en el set de Latina para lograr superar la etapa de casting. Sin embargo, una joven imitadora de Eva Ayllón dejó boquiabiertos a los miembros del jurado con su interpretación.

La joven Naomi Chávez llegó por segunda vez al programa decidida a convencer a Ricardo Morán, Johanna San Miguel, Katia Palma y Maricarmen Marín.

Según comentó, en la primera ocasión que intentó pasar a los conciertos en vivo tenía tan solo 15 años y ahora, ocho años después y liderando un grupo musical criollo, vuelve para concretar su sueño.

La participante decidió cantar el conocido tema de Eva Ayllón “Compárame” y con su dominio escénico asombró a los exigentes jueces.

Luego de su presentación, los miembros del elenco de Yo soy no pudieron ocultar sus rostros de asombro y emoción luego del casting de la joven imitadora.

Ricardo Morán recordó su gran amistad con la cantante criolla y destacó su capacidad de conmover a sus oyentes al cantar sus temas, habilidad que vio también en Naomi Chávez.

“Si bien siento que hubo momentos en que la voz tenía una identidad muy grande, había otras en que no. Pero he visto ese mismo interés de contarme la historia, de hacerme entender lo que estás cantando... Me ha gustado mucho y me pregunto qué podrás hacer de aquí a 5 años, quiero ser testigo de ese crecimiento”, expuso el productor.

Katia Palma, muy segura de su decisión, fue concreta y dijo: “No te voy a decir mucho porque sé que tú vas a ‘chambear’ las cosas que te faltan y voy a guardármelas porque quiero verte en galas”.

Por su parte, Maricarmen Marín expresó su emoción, ya que finalmente una imitadora de Eva Ayllón tiene la oportunidad de llegar a los conciertos en Yo soy.

“Increíble que hayan tenido que pasar ocho años para tener una Eva Ayllón. Me ha gustado mucho verte en el escenario”, finalizó.

