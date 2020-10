Wisin pide disculpas a las mujeres por las letras de sus canciones de reguetón

Juan Luis Morera Luna, más conocido como Wisin en el mundo del reguetón, se pronunció sobre los años que se le ha acusado al género urbano de cosificar a las mujeres y promover la violencia a través de sus temas.

El cantante puertorriqueño pidió disculpas por las letras de sus canciones y aseguró que, cuando inició su carrera musical, él tenía poca experiencia, lo cual originó que cometiera errores en el género musical.

“Al principio del boom del reguetón por inmadurez, nuestras letras no eran dirigidas a engrandecer a la mujeres en muchos aspectos y de los errores uno aprende. Descubrimos que el verdadero poder lo tienen las chicas, qué bueno porque lo entendimos a tiempo. Hoy, Natti Natasha, Becky G, Karol G y Jennifer López representan lo que pueden llegar a ser millones de mujeres”, mencionó para la nota de prensa.

Sobre las desapariciones de mujeres, el reguetonero pidió a las autoridades de su país mayor responsabilidad en los casos.

“Hay cosas que debemos atacar de frente, no podemos permitir que a una niña la secuestren o desaparezca y hasta dos días después comience la búsqueda, porque le estás dando 48 horas a gente que no tiene escrúpulos para hacer lo que quieran con ellas, y no hay que permitirlo”, agregó.

En su afán de participar en el empoderamiento de la mujer dentro de su género musical, Wisin se unió al director Jessy Terrero para hacer Bravas, serie de YouTube producida por la reguetonera Natti Natasha.

“Las mujeres hoy en día tienen un poder enorme, no solo en la música, sino en cualquier ámbito de la sociedad. Es una trama basada en chicas que desean dedicarse a la música, el mensaje es que sepan que sí se puede y no hay limitantes, me gusta estar en esto porque siento que estoy aportando a algo que puede ayudar”, finalizó el artista.

