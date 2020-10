Sebastián Yatra revela que quiere trabajar en proyectos musicales con Gian Marco y Ezio Oliva

Sebastián Yatra acaba de celebrar sus 26 años consolidado como uno de los artistas latinos más importantes, ya que, a pesar de la pandemia de coronavirus, el artista continúa lanzando éxito tras éxito. El cantante colombiano conversó con Natalie Vértiz para una secuencia del programa Estás en todas y llamó la atención al revelar con qué artistas peruanos le gustaría colaborar.

“Con artistas peruanos todavía no he cantado, pero sí tengo muchas ganas de irme a Perú a hacer música con Gian Marco, me acuerdo de Ezio, a quien conocí hace ya varios años y tenemos pendiente usa sesión de composición. Hay artistas peruanos que están empezando a crecer bastante, entonces yo creo que es una industria musical la que está creciendo ahí que ya muy pronto nos dará mucho de qué hablar y mucho para escuchar así que ahí me verán a mí también”, reveló el intérprete de “Runaway”.

Además, Sebastián Yatra admitió que “tiene muchas ganas de cantar" con el español Enrique Iglesias y está convencido de que algún día realizarán una gira juntos por Estados Unidos y Canadá.

Por otro lado, la voz detrás de “No bailes sola” agradeció a los peruanos por acoger su música, bailarla y compartir los videos en las redes sociales. “Saben que yo quiero demasiado al Perú, me encanta cada vez que regreso”, añadió.

