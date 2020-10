Danna Paola: “Quiero cambiar las cosas a través de la música”

A inicios de año, Danna Paola anunció que dejaría en pausa su faceta de actriz para enfocarse en su carrera musical. Terminó de grabar la serie ‘Élite’ y comenzó a trabajar, desde el aislamiento por la pandemia, en su nuevo disco. Realizó lanzamientos esporádicos y colaboraciones como las que hizo junto a Sebastián Yatra y recientemente con la peruana Isabela Merced en el tema Don’t Go, que ya va por las 470 mil reproducciones en Spotify.

Ahora, regresa a Netflix pero como intérprete de ‘Viaje a la luz’, la versión en español del tema principal de la película animada Más allá de la luna, que se estrena este 23 de octubre. Junto a otros medios, La República conversó por Zoom con la estrella juvenil mexicana sobre su experiencia en este filme dirigido por el ganador del Óscar Glen Keane.

Más allá de la luna habla de la pérdida y cómo enfrentar el duelo. ¿En tu vida personal has tenido alguna pérdida que te haya marcado?

Por supuesto. Yo perdí a mi abuelo cuando tenía 3 años. Es la ley de vida, pero trato de darle la vuelta y pienso que hay alguien allá arriba que me cuida. A nivel emocional todos tenemos miedo de perder a alguien, pero no nos damos cuenta que al final esas personas se van a quedar en el corazón. Es difícil enfrentar un duelo, depende de la madurez porque nadie te prepara para este tipo de situaciones. La película te va a mostrar cómo enfrenta el luto esta niña de 12 años, que la familia siempre va a estar unida y nos ayudará a hacernos fuertes.

¿Crees que el filme sea oportuno en este tiempo en que la pandemia por el Covid-19 ha cobrado miles de vidas en todo el mundo?

Así es. Como seres humanos vivimos tiempos muy difíciles. Estamos en un momento tan sensible, desesperados por tantas malas noticias y caos. Y justo ese cohete de la niña va hacia la luz, hacia el mañana, a volver a nacer y salir adelante, a creer en tus sueños, a la nueva normalidad que nos toca. El mensaje es el amor eterno, la familia y el mantenernos conectados a través de lo que todos vemos: la luna. Definitivamente es una cinta necesaria a nivel emocional.

¿Cómo fue el proceso cuando Netflix te propuso interpretar el tema ‘Viaje a la luz’ para la película?

Ha sido literalmente un ‘viaje a la luz’. Hoy en día estoy en pausa como actriz y enfocada en mi proyecto personal como intérprete, así que esta canción es una oportunidad grande para mí. Ahora que vengo haciendo pop latino y urbano, esto me pone en el otro lado, me abre el panorama, la mente y la creatividad.

¿Te hubiera gustado hacer la voz de algún personaje protagónico como Fei Fei, por ejemplo?

Me hubiera encantado, pero estoy enfocada en mi carrera como cantante y esto es un plus. Creo que las cosas llegan por algo en la vida. Yo que soy una fanática de este tipo de películas y musicales, es importante y especial ser parte de ellos. Es una oportunidad como cantante de seguir construyendo a futuro.

¿No te da curiosidad incursionar más en el mercado de la balada?

Soy multifacética. Por supuesto que me encantaría hacer un disco de solo baladas, explorar en todo terreno y abarcar todos los mercados.

¿Qué representa para ti la responsabilidad de ser un ejemplo para muchas niñas?

Es muy loco, ¿sabes? Yo quiero dar un buen mensaje a través de mi música, diversidad, amor. Siempre me enfoco y cuido mis canciones. Por más sencillas que sean, quiero que tengan un trasfondo y una experiencia personal. Trato de no llevarlo a lo predecible. Es importante que hoy en día mis canciones tengan mensajes como el empoderamiento femenino, o la no violencia de género. Soy una persona que siempre va a defender esas cosas porque hoy en día la gente le hace caso a la música, es lo que nos mueve. Quiero ser parte de esa generación que cambie las cosas a través de la música.

Hiciste una colaboración en el tema Don’t Go de Isabela Merced (Dora la exploradora), una actriz peruana que ahora también se dedica a la música. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar juntas?

Don’t Go es una canción que me gusta muchísimo, como siempre digo ‘latino sabor peruano mexicano’. Para mí ha sido un gran trabajo, fruto de paciencia, esfuerzo y mucho amor. Además, Isabela es una niña divina y muy talentosa. Espero que tanto a los fans de ella como a los míos les encante y disfruten de la canción, tanto como nosotras disfrutamos haciéndola.

