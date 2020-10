Daniela Darcourt se une a Paula Arias y Son Tentación en nuevo tema “Apareciste tú”

View this post on Instagram

Ayer fue un dia súper productivo! 💪 Junto a nuestra bella @danieladarcourtoficial ! Promoción de nuestro tema "Apareciste tú" ! 😍! ¿Ya lo escuchaste? Ya disponible en nuestro canal oficial de Youtube (LINK EN LA BIO), en Spotify o en tu plataforma musical digital favorita! 🎶🔥 . #LlegaronLasQueMandan #LasQueTienenElControl #LasPrimerasSiempreLasPrimeras #SonTentacion #DanielaDarcourt #Peru #Salsa #Autenticas