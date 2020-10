Pareja de Samahara Lobatón dedica tierno mensaje a su hija recién nacida

View this post on Instagram

“NO ENTENDIA EL VERDADERO AMOR HASTA QUE LLEGASTE TU” he visto esta frase miles de veces de todos los padres al conocer a su hijo, pense que solo eran palabras bonitas por la llegada del bebe Pero hoy! Siento esta frase en cada letra, es impresionante el amor que sientes al ver a tu hijo y doy fe que en realidad nadie sabe lo que es amor hasta la llegada de un hijo TE AMO XIANNA Y TE AMARE HASTA EL FIN DE MIS DIAS MI REINA PRECIOSA!!!