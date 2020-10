Magaly Medina y Alfredo Zambrano revelan por primera vez cómo se enamoraron

Magaly Medina invitó por primera vez a su esposo Alfredo Zambrano en el nuevo video llamado “¡Storytime! ¿Cómo nos enamoramos?” de su canal de YouTube.

La pareja reveló detalles sobre el inicio de su romance que sucedió luego de que la conductora de televisión sea liberada de la prisión y regresara a la pantalla chica.

“Cuando salí de la cárcel y regresé, mi productor me invitó a comer lo que yo quisiera. Entonces vamos al restaurante y cuando de pronto me dice: ‘en esa mesa hay un amigo que quiero que conozcas’... se acercó a la mesa muy galante y me dijo: ‘Hola Magaly, yo le envié flores cuando salió de la cárcel’, pero yo había recibido 300 ramos de flores”, contó la presentadora de Magaly TV, la firme.

El notario era un amigo muy cercano al productor Ney Guerrero. “Yo no me di cuenta que tenía un interés en mí hasta que me pidió el favor que le diera una entrevista a una de sus hijas para su colegio. Después de eso él viajó y me comenzó a dar regalos, específicamente, carteras”, agregó.

Por su parte, Alfredo Zambrano aseguró que le mintió a Magaly Medina para que ella acepte compartir una cena con él. Luego, reveló que el primer beso fue un 8 de diciembre.

“La invité a almorzar, la engañé, le dije que íbamos a ir en mancha y solo éramos los dos, porque yo sabía que no iba a ‘atracar’ (...) Yo siempre decía que mi tipo de mujer eran las personas que agradan a la gente y que tienen algo que contar, que sean inteligentes y que de alguna manera llamen la atención de todos”, expresó el esposo de la conductora.

