En setiembre, le preguntamos a Jorge Benavides su opinión acerca de que ‘La paisana Jacinta’ se encontraba “descansando”. Si acaso la decisión obedecía a que, en noviembre del 2019, se había emitido una sentencia en el Juzgado Civil, sede Wanchaq en Cusco, para que deje de difundir el espacio que tenía como protagonista a su polémica caracterización.

“Para nada. Eso no tiene nada que ver, no, no. Es que no se puede impedir porque todos somos libres, tenemos libertad de expresión y en mi caso, libertad de expresión artística, o sea, no se me puede decir no puedes hacer esto. No es así”, respondió entonces a La República.

La sentencia señalaba que dicho espacio “vulnera los derechos a la dignidad humana, igualdad y a la no discriminación de las mujeres andinas”. Hay que recordar que el proceso fue iniciado por Cecilia Paniura, Rosa Supho, Martha Quispe y Rosalinda Torres contra Jorge Benavides, Frecuencia Latina (hoy Latina) y los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Cultura, y la Mujer y Poblaciones Vulnerables por considerar que el programa promueve la discriminación hacia la mujer campesina.

Entre los argumentos se lee: “Reiteramos que el personaje de la paisana Jacinta representa a una mujer proveniente de provincia y que busca trabajo en la ciudad capital, físicamente se la muestra totalmente desalineada, de apariencia sucia, sin dientes, el cabello sin peinar, su vestimenta asemeja precisamente a una mujer provinciana, y en cada uno de los sketches representa a la mujer con déficit intelectual o de comprensión frente a los otros personajes de la comedia que la tratan con burla”.

Ahora, la Sala Superior Civil de Cusco confirmó la sentencia emitida por el Primer Juzgado Mixto de Wanchaq. Esta resolución declaró fundada la demanda de amparo para evitar que se siga emitiendo el programa ‘La paisana Jacinta’.

Latina responde

Ayer, Milagros Mejía, gerenta de Relaciones Públicas de Latina Televisión, señaló la postura del canal de Jesús María. “Hace ocho meses tomamos la decisión de no emitir sketches de la paisana Jacinta, fue una decisión tomada por Jorge (Benavides) y el canal. Somos respetuosos de un fallo que ha llegado cuando ya el programa no salía ni tampoco los sketches”.

Resaltó que el programa ‘La paisana Jacinta’ hace muchos años que ya no se pasa por Latina y que en Latina son respetuosos de cierto sector de la audiencia.

Sobre Jorge Benavides señaló: “A lo largo de su carrera ha construido más de 100 personajes exitosos, y su carrera no está basada en la paisana Jacinta”.

El guionista Eduardo Adrianzén se pronunció en su cuenta de Twitter sobre el tema. “Trabajo en creatividad de TV hace 35 años y obvio que defenderé siempre la libertad de expresión. Pero creo que JB y su Jacinta excedieron ese principio. Era un personaje con muchos –lógicos– anticuerpos. Insistir en ella no es uso de la libertad”.

