Chantal Andere confirma que contrajo coronavirus y detalla cómo enfrenta la enfermedad

La actriz y cantante Chantal Adere contrajo la COVID-19 y se convirtió el el cuarto caso de contagio en el reality show Tu cara me suena, de Univisión. Vía Instagram, la figura mexicana comunicó el estado de su salud a sus seguidores y agradeció el apoyo de su casa televisora.

“Lamentablemente, hoy me toca compartir con ustedes que di positivo en la prueba del COVID-19, como varios de mis compañeros (en Tu cara me suena), desafortunadamente. Me siento muy bien, mis síntomas han sido nulos, solo una tos casi imperceptible”, relató la famosa de 48 años.

“Le pido a Dios y a la Virgen de Guadalupe que así siga y que esta aventura con este bicho, como yo le digo, sea de lo más amable y generoso conmigo (...) “Quiero agradecer a Univisión y a la producción de Tu cara me suena por tanto amor y tanto cariño para mí””, añadió la hija de Jacqueline Andere.

Chantal Adere concluyó su video pidiendo “oraciones y buena vibra” a sus más de 509.000 seguidores. “Voy a estar en contacto con ustedes, no se preocupen. Todo va a estar muy bien (...) No olviden mandarme buenas vibras y amor a distancia ¡Los quiero mucho!”, finalizó.

Chantal Andere, últimas noticias:

