Samahara Lobatón: el tierno mensaje de Melissa Klug a su nieta [FOTO]

Y un ser maravilloso viene camino al mundo✨ me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad velar por ti y porque todo a nuestro al rededor este súper bien ❤️🙏 Dios es perfecto al tomar sus decisiones y hoy lo tengo claro! No hay porque esconderlo más ES UNA BENDICIÓN 🙏✨ hoy con casi 17 semanas estoy feliz con una viditaaa que crece súper sana y fuerte en mi ❤️ Ya se soy súper joven, me falta mucho Por vivir, no se lo que me espera, pero saben algo para todos los que van a querer mandar su mala vibra, lo viviré con bebé (porque recién sabré el sexo) seré feliz con bebé y seré la mejor mamá que pueda ser ❤️ TUS PAPITOS TE ESPERAMOS CON TODO EL AMOR DE ESTE MUNDO PARA SER FELICES ✨