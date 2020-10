Salim Vera sobre reencuentro con Toño Jáuregui: “No es prioridad por el momento”

Los seguidores de Líbido continúan esperando con ansias el reencuentro entre Salim Vera y Toño Jáuregui. Sin embargo, la posibilidad de que este pueda concretarse parece cada vez más lejana.

En conversación con La República, Salim Vera señaló que, aunque no descarta juntarse con su excompañero, no considera esta reunión como una prioridad por ahora.

“No lo sé (si sucederá el reencuentro), no es predecible, no es prioridad para nosotros, quizás el 2022 o el 2023, no sabemos cuáles van a ser los requisitos, quizás suceda o quizás no, lo vemos como una posibilidad, pero no va a ser ahora, prefiero no pensar en eso por el momento”, expresó.

El líder de Líbido explicó que actualmente la banda se encuentra más preocupada por lo que sucederá en relación a la pandemia del coronavirus, pues ello definirá cuáles serán sus planes a futuro.

“No podemos predecir qué sucederá en el 2021 respecto a este desastre pandémico, si el 2022 será un año perfecto, si la vacuna llegará o si va a funcionar. Lo del reencuentro (con Toño Jáuregui) está muy por debajo de nuestras prioridades por el momento”, añadió Salim Vera.

Salim Vera cuenta cómo afrontó la pandemia

Salim Vera reveló que le costó mucho afrontar los primeros meses de la pandemia del coronavirus, pero que finalmente levantó la cabeza y volvió a trabajar duro por volver a la escena musical.

“Mi ánimo, en algún momento, también bajó mucho, casi al punto de lo depresivo, pero no me dejé, me levanté rápidamente y empecé a mirar las mejores alternativas para mi equipo técnico (de Líbido) y los músicos que me acompañan”, contó.

Líbido, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.