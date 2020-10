Michelle Soifer revela que se ausentó de Esto es guerra por problemas de salud: “Estuve un poco delicada” [VIDEO]

Michelle Soifer retornó a Esto es guerra tras una semana de ausencia por problemas de salud.

Durante una entrevista con América espectáculos, la chica reality contó que se sintió un poco mal y por eso solicitó licencia a la producción del programa.

“Hierba mala nunca muere. Estaba un poco delicada de salud, entonces pedí permiso a mi productor. Me sentía un poco enfermita y hoy (ayer, miércoles 14 de octubre) retomé todas mis actividades. Varios me han extrañado y otros han querido que no vuelva, pero aquí estoy”, dijo entre risas Michelle Soifer al programa.

La ausencia de la cantante coincide con la denuncia que presentó a la Policía Nacional del Perú debido a que fue perseguida por un automóvil a su salida del set de Esto es guerra.

“Para mí fue terrible, porque yo puedo entender que de otros programas quieren grabar, tener sus ‘ampays’. Pero fue muy terrible porque no era prensa, era gente que me estaba siguiendo. Bajé para ver quién estaba en ese carro, pero se dio a la fuga. Gracias a Dios tengo la placa. Fui a la comisaría, presenté mi denuncia y está en investigación”, comentó Michelle Soifer a América Hoy.

Michelle Soifer vuelve a la música

A inicios de octubre, Michelle Soifer contó que se encuentra preparando su retorno musical en el género de baladas.

“Estoy muy emocionada, estamos trabajando en varios temas y preparando todo para el lanzamiento. Tenemos dos canciones listas; ya estamos grabando la tercera canción. (Pronto) Vamos a elegir cuál lanzamos”, dijo la artista a América espectáculos.

