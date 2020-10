Ivy Queen, considerada una de las principales exponentes femeninas del género reggaetón, sorprendió a todos sus fanáticos al presentarse en la más reciente edición de los premios Billboard 2020, realizado el miércoles 14 de octubre en Las Vegas.

La artista de 48 años remeció las redes, ya que su inesperada aparición se dio durante el show que ofreció Bad Bunny con su canción “Yo perro sola”.

En un principio, Ivy Queen subió al escenario con el rostro cubierto y un atuendo oscuro, pero, minutos después, se quitó la máscara. Luego, ingresó al foco Bad Bunny, el dueño de la canción, y también Nesi, artista que generó gran polémica porque el ‘Conejo malo’ no le dio los créditos en la versión original de “Perro sola”, a pesar que ella lo cantó.

Al finalizar la presentación, Bad Bunny recibió el premio a mejor artista latino.

“Este premio se lo quiero dedicar a las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y de Puerto Rico. Sin ustedes no existiera nada, ni la música, ni el reggaetón, nada”, empezó.

Además, Bad Bunny envío un poderoso mensaje de reflexión sobre la violencia contra la mujer en todo el mundo.

“Basta ya de violencia machista en contra de la mujer. Vamos a educar ahora en el presente para un mejor futuro. Yo no soy un artista de música social, esta canción no es de un mensaje social. Aprendamos a que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola”, finalizó en los Billboard 2020.

